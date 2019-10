México vive hoy una etapa muy importante en el ámbito sindical porque hay democracia sindical, afirmó el dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba.

En entrevista, el también senador con licencia de la fracción legislativa de Morena dijo que con la reforma laboral recientemente implementada “hoy los trabajadores mexicanos van a tener lo más importante que se ha buscado en la historia de México, que es la libertad”.

“Así como la independencia de México se hizo, hoy se independizó el sindicalismo, hoy no hay favoritismos en los sindicatos, se acabaron los sindicatos corporativos, se acabaron todos aquellos consentidos del sistema, hoy todos somos iguales, no hay consentidos en México”, dijo Haces Barba.

Al preguntarle si el corporativismo sindical ya no tiene cabida en el proyecto de gobierno del presidente López Obrador contestó: “No proyecto de gobierno, yo creo que ahí está mal tu pregunta. Es un proyecto de vida en México, es un proyecto de que estamos entrando a ver (…) entonces, a la pregunta que tú me haces, no es que no quepan esos sindicatos en la cuarta transformación, es que nunca tuvieron interés y menos ahora, no le entienden”.

El dirigente sindical afirmó que el nuevo gobierno federal “trata con mucho respeto a los sindicatos” y que las autoridades de la Secretaría de Trabajo los toman en cuenta y hay una relación intensa con ellas.

Sin embargo, comentó que el corporativismo sigue manteniéndose, pero en el PRI. “Son los brazos obreros de un partido político que está también ya despedazado, que está en ruinas, que así lo dejaron como lo dejaron sus gobiernos”.

En ese sentido aseguró que la CATEM opera con total autonomía y que, en todo caso, sus agremiados son los que mandan.

“Ellos son los dueños de CATEM, no un partido político o un gobernante. Aquí tenemos el respeto a que la gente pueda pensar libremente, pueda decidir libremente y pueda votar, hoy apegado a la reforma laboral que se hizo”.

Al preguntarle de qué depende la fortaleza institucional de la CATEM dijo: “No, yo creo que la fortaleza institucional no la hay. La fortaleza es de México y México es un país fuerte, es grande y nosotros todo lo que queremos es que le vaya bien a México, que le vaya bien a su presidente, que les vaya bien a las empresas, que los otros sindicatos no anden haciendo huelgas a lo pendejo, como fue el caso en Matamoros”.

Asimismo, indicó que “la única forma de sobrevivir en el ámbito sindical es teniendo buenas conductas, buen liderazgo, siendo honesto, dirigiendo bien a las gentes, no robándoles”. “Los verdaderos líderes estamos listos para seguir coadyuvando con el empresariado y con el gobierno y eso hace, por consecuencia, que le quitas muchos problemas al país. Los liderazgos son para quitar problemas, no para dar problemas como muchos otros los dan”.

[email protected]

kg