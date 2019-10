La renuncia de Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) “no desfondará al tricolor”, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas.

La FSTSE tiene 510,000 afiliados, pero no todos son priistas, aclaró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

“Se acabaron los corporativismos. Eso es muy importante. La decisión política está en cada una de las personas, de militar en cualquier partido político”, dijo Moreno Cárdenas.

¿Los desfondará la salida de Ayala Almeida? “No. Al final del camino estamos fuertes, trabajando siempre firmes y hacia adelante”, comentó el priista.

Alejandro Moreno explicó que ahora se “prefigura un partido sin siglas, sin sectores. Organismos como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fueron organismos que representaron un voto corporativista para el PRI en el pasado… Nuestros sectores y organizaciones son la fortaleza del PRI. La (Confederación Nacional Campesina) CNC, CNOP, CTM, el Organismo de Mujeres, el de Jóvenes, la Unidad Revolucionaria, el Movimiento Territorial”.

“¿Qué estamos haciendo? Agrupando las causas de los sectores. Pero la decisión política hoy, porque así es, México cambió, y el PRI tiene que cambiar”, dijo el priista.

Moreno Cárdenas comentó que se debe tener claro hoy que los partidos modernos en el mundo van a dejar de ser partidos de masas para convertirse en partidos de causas.

“Encabezar las causas de los ciudadanos, jóvenes, mujeres, ambientalistas, de los propios obreros, y creo que ha quedado claro que si trabajamos en equipo vamos a tener buenos resultados. Son momentos no fáciles para el país, pero al final del camino, el PRI sabe ganar, sabe perder, pero lo que más sabe es levantarse y ponerse de pie y volver a ganar. Vamos a regresar y a volver a ganar”, dijo Moreno.

A pregunta específica sobre si hay posibilidad que el ejemplo de Ayala Almeida de dejar el PRI se replique entre el resto de líderes sindicales de afiliación priista, Moreno respondió que “cada quien toma sus decisiones”.

“El problema no es tomar la decisión a corto plazo", Moreno se jactó porque quienes están renunciando al PRI “se pueden equivocar en las decisiones, en decir o pensar ‘ahorita quedo bien’, 'ahorita me voy', 'hago esto'… Eso puede pasar ahorita”.

“Ya veremos en las elecciones del 2021 y 2024. A lo mejor luego van a querer regresar todos esos que se fueron. Hay muchos eh. Muchos que ya me hablan (para decirme) que quieren regresar porque en otros lados no los tratan bien o no les dieron nada, eh”, dijo Moreno Cárdenas, pero no dio nombres.

El priista admitió que al interior de su partido hay resistencias al cambio, en primer lugar, al cambio generacional.

“Nosotros respetamos la experiencia, a los hombres que llevan desde cinco hasta cincuenta años. Construyeron el partido, sí, pero hoy necesitamos impulsar un partido abierto, moderno, de jóvenes, de mujeres. Estamos impulsando un nuevo reto, una nueva etapa en el PRI donde hay que darle voz a quien no la tiene, y por eso estamos dando la pelea. Las metas y desafíos pequeños son para los mediocres”, dijo Moreno.

Comentó que el PRI viene “de tener el resultado (electoral) más difícil" en su historia, pero que los priistas se están reagrupando.

“Somos un partido renovado, que hoy tiene el compromiso de estar al lado de la gente. Eso es lo que necesitamos. Trabajar con los priistas, abrir el partido. Hacer un partido moderno, horizontal, democrático, tecnológico, que escuche a la sociedad. Estamos afiliando y robusteciendo al PRI. Implementaremos programas y proyectos claros. Vamos poco a poco. Estamos firmes y de pie”, aseguró Moreno.

