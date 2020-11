Kavak, la empresa mexicana de compraventa de autos seminuevos que recientemente reclamó para sí el título del primer unicornio mexicano, estableció una alianza con la empresa de redes de transporte Uber para ofrecer a sus socios conductores facilidades en la compra de un automóvil seminuevo, según anunciaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Con esta alianza, los socios conductores que trabajan mediante la aplicación de Uber podrán acceder a financiamiento para la compra de un automóvil seminuevo en Kavak. Este financiamiento difiere del que ha ofrecido la banca y otros jugadores tradicionales, pues recurre al historial generado por el conductor dentro la plataforma de Uber para analizar la posibilidad de entregar un crédito y no a su historial crediticio.

“Se trata de poder utilizar la economía colaborativa y el historial que ellos mismos han generado a través de ella para darle acceso a productos y servicios que no estaban disponibles para ellos porque no tenían historial crediticio y no contaban con la liquidez para el enganche”, dijo en entrevista Federico Ranero, director de Operaciones de Kavak.

Esta alianza no es causal. Ranero fue director de Uber en México entre 2017 y 2019 y de esa relación con la tecnológica surgió este nuevo programa. De acuerdo con el directivo, la idea de este nuevo plan de financiamiento proviene de su propia experiencia al observar que muchos conductores no podían acceder a financiamiento para tener su propio auto, por lo que tenían que rentarlo.

Uber ha revelado muchas cifras de su plataforma, por ejemplo que la mitad de sus conductores eran desempleados antes de sumarse a la plataforma y hasta 70% estaba en la economía informal”, dijo.

Con este panorama, sin la posibilidad de acceder a un esquema de financiamiento y sin los recursos para entregar un enganche, la mayoría de los conductores debían rentar un automóvil, por un monto promedio semanal de 2,500 pesos, para poder trabajar en la plataforma; mientras que en el caso del plan de financiamiento de Kavak con Uber, los pagos semanales de un nuevo automóvil rondan los 1,500 pesos, 40% menos que la renta de un automóvil y no se requiere el pago de un enganche.

Todos los autos incluidos en este programa tienen siete días o hasta 300 kilómetros de prueba; garantía por los primeros 5,000 kilómetros y un descuento permanente de 25% en servicios y refacciones. A esto se suma que Uber también ofrecerá beneficios a los conductores que usen un vehículo de Kavak por hasta 9,000 pesos. Los planes promedio que han sido entregados en el piloto de este programa rondan los 24 a 36 meses.

Según Ranero, Kavak se considera tanto una compañía de compraventa de autos como una de tecnología financiera o fintech y por esta razón financia hasta 60% de los vehículos que vende. Para asignar el financiamiento a los conductores de Uber a los que apela este programa, Kavak Capital, el brazo fintech del unicornio, analizará la disciplina, la conducción y los ingresos del conductor dentro de la plataforma de Uber.

Kavak es una empresa de compraventa de autos seminuevos que tras recibir una ronda de inversión de 385 millones de dólares en septiembre pasado, fue valuada en más de 1,000 millones, con lo que se convirtió en el primer unicornio nacido en México. En agosto pasado, la compañía anunció su llegada a Argentina con la compra de Checkars y también ha adelantado su arribo a Brasil para 2021

Aunque Kavak actualmente opera en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla ─y próximamente en Querétaro─, la alianza con Uber aplicará para los usuarios conductores de la plataforma en CDMX , Guadalajara y Monterrey, en donde planean impactar a 60,000 conductores activos.

