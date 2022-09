Impulsan donación de médula ósea

Con cinco años de experiencia en México, y 35 en Estados Unidos, lugar de su fundación Be The Match ha llegado a México para cambiar la cultura de la donación en nuestro país, a decir de Sergio Medrano, director general Be the Match para Latinoamérica, todavía hay mucho camino que recorrer para hacer más eficiente y exitoso el trasplante de médula ósea para pacientes que sufren enfermedades en la sangre.

Be The Match es el intermediario entre los donadores de médula ósea y los pacientes, “tenemos como misión encontrar ‘matches’ genéticos en todo el mundo para darles esa oportunidad a los pacientes con alguna enfermedad en la sangre que necesitan urgentemente un trasplante para sobrevivir”, destacó Sergio Medrano, quien además argumentó que valoran la ayuda de las empresas para hacer más extensivo el mensaje de la donación en México derivando ciertos mitos que limitan la participación de la población.

“Nuestra misión es acortar esa brecha económica que existe entre los pacientes no relacionados y que su tratamiento conlleva un trasplante de células madre o médula ósea pero ya no encontró ese ‘match’ genético en su familia”, explicó el director de Be The Match.

Ahora con una diversidad genética más grande en el mundo, las posibilidades de encontrar e intercambiar donadores se ha extendido. “Contamos con más de 39,000,000 de personas registradas en todos los países del mundo”, destacó.

El trasplante de médula ósea entre personas genéticamente compatibles puede curar hasta 70 enfermedades, unas de las más comunes es la leucemia, que es una de las principales causas de muerte infantil en México. También se pueden tratar anemias congénitas, inmunodeficiencias, linfoma, entre otras.

Ahora Be the Match, tendrá un evento el próximo 29 de septiembre en el marco del Día Internacional del donador para efectuar el tercer encuentro de donador paciente.

