El gasto que ha significado para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la atención de la pandemia del Covid-19 supera los 16,000 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte sobre el entorno actual, el IMSS detalló que 45.5% del gasto se ha destinado para los insumos y servicios médicos, adaptación de unidades temporales y otros gastos.

Para los servicios de personal, que incluye el Bono Covid, Notas de Mérito, sueldos y salarios, el IMSS ha destinado hasta la fecha 3,858.3 millones de pesos; para cubrir las incapacidades médicas que se derivaron por el contagio del virus se han destinado 1,061.5 millones de pesos.

Para el equipamiento médico, el Instituto del Seguro Social ha gastado 3,227 millones de pesos; y para mantener los convenios marco para la subrogación de servicios en otros hospitales, en los últimos seis meses se han destinado 574.5 millones de pesos.

Al respecto César Rojas, director de Finanzas, expuso que dado el entorno actual para el próximo año se considera esta situación de la pandemia, pues ha significado un gasto importante para el IMSS.

“Tenemos alrededor de 16,029 millones de pesos que se han asignado a la atención del Covid- 19, y de nueva cuenta son en distintos rubros. Primero, para poder tener todos los recursos suficientes para poder hacer compras de insumos médicos y adaptaciones a medidas temporales, esto en el orden de 7,308 millones de pesos, para poder dar incentivos al personal de salud están el Servicio de Personal, el bono Covid, las notas de mérito y sueldos y salarios”, aseguró.

De esta forma, el gasto que ha tenido el Instituto ha sido mayor, sin embargo también la recaudación bancaria por parte de estas cuotas obrero-patronales han visto una reducción significativa.

Nuevas contrataciones

Para 2021, el IMSS tiene contemplado continuar con las contrataciones de personal médico, por lo que destinará recursos para 6,462 plazas, las cuales serán por tiempo determinado para que tengan plenos derechos.

Así lo aseguró el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien destacó que “nosotros contratamos por tiempo determinado, no por jornada; esto es importante porque hay otras modalidades de contratación muy comunes en el Seguro Social que no establecen derechos plenos, es decir, que no establecen en el caso de un contagio, pues que se hubieran podido atender incluso en el Seguro Social”.