Sayulita, Nay. En el marco de los días mundiales del Medio Ambiente y de los Océanos que se celebran este mes, Grupo Modelo realiza jornadas del 1 al 15 de junio enfocadas en limpiar, restaurar, conservar el agua de México y limpiar sus playas.

En colaboración con Corona, una de sus marcas globales, refuerzan el objetivo ambiental, limpiando 150 kilómetros de playas en 14 estados del país, esperando retirar más de 78,000 kilos de basura y más de 2 toneladas de PET, impactando alrededor de 1.2 millones de metros cuadrados de costa en México.

El movimiento de Corona Desplastifícate inició este sábado 8 de junio en alianza con Voluntarios Modelo, en más de 25 playas en territorio mexicano. La marca trabaja para convertirse en uno de los grandes agentes de cambio en el mundo al lograr limpiar cerca de 500 playas en más de 23 países, gracias al apoyo de 300,000 voluntarios a nivel mundial.

En Sayulita, Nayarit, se lograron reunir más de 300 voluntarios, quienes ayudaron a que este movimiento cumpla con dos objetivos: ayudar en la limpieza de playas y generar conciencia sobre el daño que le estamos haciendo al medio ambiente.

La jornada comenzó a las 7 de la mañana en Sayulita, donde los voluntarios, entre niños, jóvenes y adultos, con guantes y costales se dieron cita para comenzar con la limpieza; una vez que ésta finalizó, se dio una plática sobre el cuidado ambiental y una serie de actividades recreativas y talleres.

“Es un movimiento que estamos creando, es el más grande de México de protección de los océanos. Somos una marca con un gran compromiso con México. Nace hace más de cinco años; se empezó con jornadas de limpieza y vimos que podíamos hacer una diferencia mucho más grande: concientizar”, dijo a El Economista Clarissa Pantoja, directora de Cerveza Corona.

Destacó que uno de los retos del movimiento es concientizar sobre el uso de plástico no sólo en playas sino en las ciudades, el cual se suma a otras acciones como programas de reciclaje, la implementación de vasos de fécula de maíz en las recientes ediciones del festival Corona Capital y el uso de los anillos biodegradables para los six pack, que “buscan inspirar a más gente para que se una y se replique este mensaje en el mundo”.

Desde hace más de cinco años, Corona trabaja en conjunto con la organización internacional Parley for the Oceans, la cual busca crear conciencia sobre la situación actual de los océanos. “Hay una alianza de Corona con Parley for the Oceans y vamos a estar haciendo bolsas con este plástico para luego poder distribuirlas y que se puedan reusar porque no es nada más sacar la basura sino darle un reúso”, explicó Marcela Cristo, directora de Sustentabilidad y Mundo Mejor Zona Middle Americas AB InBev.

Acerca de Voluntarios Modelo

Durante seis años de actividad, Voluntarios Modelo ha enfocado sus esfuerzos en el cuidado del medio ambiente, consumo responsable y apoyo a la comunidad. A la fecha, los voluntarios se han registrado para participar en 2,400 iniciativas, que representan casi 3 millones de horas de trabajo y más de 735,000 participaciones, alcanzando 4.4 millones de beneficiarios, mejorando las comunidades en las que vivimos, esto lo convierte en el programa de voluntariado con mayor impacto en México.

“Cada vez las metas son más grandes. Estamos muy contentos porque con esta celebración del día Mundial del Medio Ambiente tuvimos más de 20,000 voluntarios que se registraron, tenemos más de 65 actividades en todo el país, es una ola gigante. nos estamos enfocando en limpieza de agua, conservación de estos cuerpos de agua y limpieza de playas.

Hoy estamos con Corona en la campaña Desplastifícate”, enfatizó Marcela Cristo.

Estrategias internas

De acuerdo con Raúl Escalante, vicepresidente legal de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, las metas de sustentabilidad para el 2025 se centran en cuatro pilares: agricultura, agua, energía y emisión de contaminantes y empaque circular.

En el tema de agricultura, se promueve que todos los agricultores que trabajan con el grupo sean capacitados y tengan acceso a financiamientos, también que utilicen las técnicas de riego que se han desarrollado para ahorrar la mayor cantidad posible de agua.

“En el tema del agua, seguimos bajando lo que utilizamos por cada litro de cerveza, somos referente mundial. estamos debajo de 3 litros por cada litro de cerveza producido”. Respecto a la energía, “buscamos que para el 2025 100% de la energía provenga de fuentes renovables, lo cual vamos a lograr este 2019, es decir, seis años antes”.

En cuanto al empaque circular, este pilar busca que todos los empaques que utilizan sean 100% reciclables o provengan de materiales reciclados.