Hace unos días fuimos sorprendidos con la noticia de que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, compró la red social Twitter por 44,000 millones de dólares. El dueño de Tesla y SpaceX es el nuevo amo del pajarito azul, el siguiente paso es convertirla en una empresa privada y sacarla de la bolsa.

De acuerdo con Forbes, el valor neto de la fortuna de Elon Musk es de 219 billones de dólares. ¿Qué otras cosas puede comprar Elon Musk con los 44,000 millones de dólares? Por ejemplo, adquirir sin ningún problema a los mejores equipos de futbol como el Bayern Munich, Barcelona, Liverpool, Real Madrid y PSG. Además, adueñarse de los Dallas Cowboys, Los Angeles Rams y New England Patriots de la NFL.

Pero no vinimos a hablar sobre qué podría comprar, la verdadera pregunta es: ¿Qué otras redes sociales han sido vendidas? Aparecen nombres que seguramente has usado o has escuchado en algún momento, tales como Slack, Skype, LinkedIn, WhatsApp, YouTube y el mejor amigo de muchos, Instagram.

Por cierto, también te deben sonar estos nombres: Google, Facebook, Microsoft y Salesforce. ¡Arranco este top!

Compra de Salesforce a Slack; el momento idóneo

Durante la pandemia de Covid-19, en diciembre de 2020, uno de los líderes en CRM, Salesforce, compró por 27,700 millones de dólares a Slack Technologies, la plataforma de comunicación empresarial más innovadora en el mercado.

De acuerdo con el comunicado de Salesforce, los términos del acuerdo concluyeron en que los accionistas de Slack recibieron 26.79 dólares en efectivo y 0.0776 acciones ordinarias de Salesforce por cada acción de Slack Technologies.

“Juntos, Salesforce y Slack darán forma al futuro del software empresarial y transformarán la forma en que todos trabajan en el mundo digital y del trabajo desde cualquier lugar”, declaró Marc Benioff, Presidente y CEO de Salesforce.

Una compra inteligente en el año que revolucionó por completo nuestro estilo de vida y el modo de laborar. Es la unión de dos plataformas para el presente y futuro del teletrabajo.

Microsoft compra Skype; el boom de las redes sociales

¿Sabías qué en 2011, uno de cada 5 minutos de tiempo en internet se empleó en redes sociales? De acuerdo con un estudio de Comscore, en ese año explotaron las redes sociales, el uso de los smartphones y tabletas. Podríamos decir que entrábamos a la era digital.

Ahora sí, mientras se alimentaban los rumores de que Facebook y Google querían comprar Skype, ¿por qué no lo hicieron? El buscador ya contaba con Google Voice para hacer videollamadas y la red social fundada por Mark Zuckerberg… simplemente por ser Facebook, porque solo se fija en ella misma.

¿Recuerdan el Windows Phone? También fue una de las principales razones de la compra de Skype. La compañía con sede en Washington quería competir al tú por tú a los sistemas operativos de Android e iOS. El celular de Windows no tenía un medio nativo para hacer videollamadas, a menos que instalaras aplicaciones. Android contaba con Google Voice e iOS con Facetime.

Al final de cuentas, Microsoft ganó e hizo la compra por 8,500 millones de dólares, cantidad que abarcaba la deuda de Skype, cerca de los 1,000 millones.

Dicho movimiento no sería el primero para la plataforma de videollamadas; en 2005, Niklas Zennstrom y Janus Friis, creadores de Skype, vendieron el 70% de la compañía a eBay en casi 3,000 millones de dólares. Skype garantizó 1,900 millones en efectivo y un cheque de 125 millones de dólares.

Microsoft compra LinkedIn; compras, compras y más compras

Regresemos al 2016. La plataforma de uso profesional, LinkedIn, fue comprada por Microsoft por 26,600 millones de dólares, posteriormente a que la Comisión Europea les diera luz verde.

Hablemos un poco de LinkedIn. En 2011, la empresa fundada en 2002 en Mountain View, California, debutó en Wall Street con un precio de 45 dólares por acción. Un año antes de su compra, cerró con pérdidas mayores a las de 160 millones y una facturación de 2,900 millones de billetes verdes.

Una vez confirmada la transacción, el coloso Microsoft aceptó pagar 196 dólares por acción.

Pareciera que a Microsoft no le duele sacar la cartera. La empresa de Bill Gates llevaba algunos años soltando billetes verdes. En 2014 compró Nokia por 7,400 millones de dólares y, como mencionamos anteriormente, Skype por 8,500 millones.

Google compra YouTube; una ganga en el presente

Octubre de 2006, Google paga 1,650 millones de dólares por YouTube, que para esos años era una cantidad abismal de dinero. ¿Sabías qué un año antes tenían pláticas de compra que rondaban en 15 millones? En noviembre de 2005, la plataforma de video apenas tenía 9 meses de nacida y con 65 empleados.

Todo fue demasiado rápido, la transacción se hizo en solo 72 horas. Chad Hurley y Steve Chen, fundadores de YouTube, pasaron a ser empleados de Google.

En esa transacción, Google se convirtió en la segunda página más visitada en Estados Unidos con 101 millones de visitas, solo por detrás de Yahoo con 106 millones y por encima de MSN con 98 millones.

"El equipo de YouTube ha creado una plataforma multimedia apasionante y potente que complementa la misión de Google de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil", declaró Eric Schmidt, Director General de Google en 2006.

Facebook compra Instagram… y WhatsApp

¿Empezamos con Instagram? Perfecto. Te diré la cantidad de compra y tú me dices si es mucho o poco: 1,000 millones de dólares en 2012. Claro, una grosería si se ofreciera esa cantidad hoy en día. El pago se realizó una parte en efectivo y la otra en acciones. El 9 de abril del 2022 se cumplieron 10 años de la adquisición.

Creada en 2010, Instagram se convirtió rápidamente en la red social favorita de muchos, justamente para el año de la compra, la compañía creada por Kevin Systrom y Mike Krieger ya tenía más de 25 millones de usuarios activos y solo 13 empleados.

¿Facebook se sintió amenazada por Twitter? Así es. Un artículo de CNBC determinó que la compra de Instagram fue una estrategia para resguardarse de la red social del pajarito azul, ya que Twitter había ofrecido 500 millones de dólares por Instagram, por lo que Facebook tuvo que superar dicha oferta.

Actualmente, Instagram genera nada más y nada menos que la módica cantidad de 20,000 millones de dólares a Facebook, ahora conocido como Meta.

¿Finalizamos con WhatsApp? En 2014, Mark Zuckerberg sacó la cartera y pagó 19,000 millones de dólares por WhatsApp. Realmente eran 16,000 millones, pero la operación incluía una clausula que concedería acciones por más de 2,000 millones a los empleados y fundadores de la empresa para los próximos cuatro años.

De acuerdo con el diario The New York Times, las negociaciones empezaron desde el 2012 entre Mark y Jan Koum, cofundador de WhatsApp. Después de varias infructíferas reuniones en un café de Los Altos, California, fue el 9 de febrero en que Zuckerberg hizo la primera oferta.

¿Hubo amenaza esta ocasión? Claro, y se llama Snapchat. Cuando la plataforma de multimedia empezó a ser reconocida, Facebook se blindó con la compra de WhatsApp. ¿Su objetivo? Mantener la atención de los usuarios y consolidar su postura entre los usuarios con smartphone.

Así cerramos este top de redes sociales y quiero preguntarles: Con los 44,000 millones de dólares que usó Elon Musk para comprar Twitter, ¿cuál red social comprarías?