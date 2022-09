Gobierno debe destinar más presupuesto a carreteras: Canacar

Cancún, Qroo. El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), José Ramón Medrano, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que destine un mayor presupuesto federal a la mejora de las carreteras en México para movilizar el comercio incremental derivado del T-MEC, y se deje de centralizar inversiones en el Tren Maya.

José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), advirtió que la infraestructura es lo que dará el desarrollo y competitividad de México; mientras que no existe energía competitiva ni mucho menos incentivos fiscales para atraer empresas y el desarrollo de las cadenas de suministro que atienda el boom en el comercio de Norteamérica.

“No quiero hablar mal de este gobierno, pero no existen verdaderos estímulos fiscales, porque se decía que era un problema de corrupción, pero lo necesitan las empresas, la innovación, para atraer inversión”, acotó.

Tanto el líder de los industriales del país como el de los transportistas de carga se pronunciaron por un trato fiscal igualitario como lo poseen los transportistas que ingresan de Estados Unidos a descargar y no pagan IVA, mientras que a los mexicanos sí se les exige la contribución fiscal, lo que provoca una situación desleal para la región de Norteamérica, y urge que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elimine la figura.

“Necesitamos condiciones de IVA y comercio exterior, y ustedes (los transportistas tienen un gran problema, de que lo que entra a México en transporte no lleva Iva, pero lo que mandamos sí y eso no ayuda a la competitividad porque no tenemos el mismo costos que EU en transporte”, reprobó José Abugaber.

Luego de que el gobierno morenista presentó el paquete presupuestal para el 2023, el pasado jueves, los industriales del país se pronunciaron por incentivar la inversión para la infraestructura, con miras a fortalecer las cadenas de suministro de valor en Norteamérica, que respondan a las necesidades del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

En el marco de la Convención Nacional 2022 de la Canacar, su presidente Ramón Medrano dijo: “hacemos un llamado al gobierno federal a que invierta en las carreteas de México, pensar que no todo es el Tren Maya… El tren va y lo están haciendo, pero el dinero también se necesita en las carreteras”.

Abugaber proyectó que las exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos al cierre del 2022, se incrementarán para lograr 550,000 millones de dólares. “Casi 1,256 millones dólares pasan de México a EU pasan diariamente, por eso yo diría: Qué miedo si se nos cae el T-MEC, porque es el gran desarrollo de este país y gracias a EU y Canadá, salimos de la pandemia rápidamente porque nos jalaron. Eso sí hay que presumir, no las remesas, y hay que presumir lo que estamos mandando allá, porque genera empleo”.

Al participar en el Foro de Movilidad, el presidente de la Concamin dijo que el desarrollo de infraestructura es un reto como país, la logística y seguridad vial, pues los transportistas enfrentan problemáticas para mover las mercancías en este país.

