Naomi Fellows, consejera para Asuntos Laborales de la Embajada de los EU en México, afirmó que los cambios en materia laboral en México no pretenden igualar los salarios en ambos países, pero sí que estén acorde con la productividad laboral y para ello, desde el gobierno americano, se brindará todo el apoyo al trabajador y por ende a las organizaciones sindicales, sobre todo en sectores clave del T-MEC como el automotriz, aeroespacial y call center.

Durante la conferencia virtual sobre “Obligaciones Laborales del T-MEC”, Fellows detalló el papel que juega la oficina de Asuntos Laborales en el país, así como el papel que desempeñan los agregados laborales -quienes no harán inspección- y desestimó los comentarios respecto a que no se pueden aplicar cambios para igualar las condiciones laborales con EU, sobre todo en salario.

“No es que los salarios sean iguales, eso no va a ser, el costo de vida es distinto en ambas naciones, pero sí se deben reflejar mejores salarios por la productividad y competitividad de cada lado de la frontera y eso no es una realidad ahora. Una ensambladora de partes aeroespaciales en Tijuana, ofrece una misma calidad y productividad, pero los salarios son un dieciseisavo del lado de la frontera”. Sostuvo que se puede entender que los empresarios se preocupen por “que la mano de obra costará más y perderán competitividad; pero la realidad es que México tiene mucho que ofrecer, no solamente la mano de obra barata. La conversación no se basa sólo en el costo de la mano de obra”.

Detalló que si la economía mexicana ha crecido tanto desde que se firmó el TLCAN en 1994, no ha sido en el mismo sentido el salario, pues el incremento real sólo ha sido 2%, entonces “hay una señal de que algo no está funcionando y eso está vinculado con que los sindicatos no estaban trabajando del lado de los trabajadores”.

Relaciones laborales legítimas

La legislación del T-MEC contempla cinco agregados laborales, actualmente operan tres, quienes trabajan de manera cercana con los consulados y la Embajada; además apoyan el Comité Interinstitucional del T-MEC que se encuentra en EU, “trabajamos muy de cerca con el gobierno de México, con sindicatos, empresas y sociedad civil para lograr la implementación de la reforma laboral”, dijo Pablo Solorio, Agregado Laboral.

Entre los puntos que más interesan al gobierno de EU se encuentran el establecimiento de nuevas instituciones a nivel federal y local (su presupuesto y planes); los procesos democráticos que los sindicatos están obligados a desarrollar (adecuación de estatutos y legitimación de contratos colectivos); y tener acercamiento con el sector privado para conocer cómo están cumpliendo con los compromisos de la reforma laboral.

El Congreso de EU aprobó un presupuesto de 180 millones de dólares para la implementación de la reforma.

