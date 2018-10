El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) recibirá, una semana antes de que inicie el proceso de consulta pública sobre la continuidad o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), las propuestas técnicas y económicas de las empresas interesadas en elaborar las bases de su plan de redistribución y conservación de hábitat de aves residentes y migratorias (como águilas y patos) de los cuerpos de agua del valle de México.

De las cuatro firmas especializadas invitadas, solamente una ha presentado formalmente su interés de participar en el proceso que forma parte de las acciones para dar cumplimiento a las condicionantes que puso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra.

Planeación y Proyectos Ambientales, con sede en la Ciudad de México, entregó la semana pasada su escrito de aceptación con la finalidad de entregar este miércoles su propuesta técnica y económica. Entre sus clientes en cuestiones de consultoría ambiental se encuentran Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Telmex y Grupo Riobóo.

La política de calidad de la empresa de consultoría refiere que partiendo de su experiencia “desarrolla proyectos ambientales y de ingeniería, con un alto nivel de calidad, con absoluta ética y confidencialidad, apegándose tanto a la legislación como a las necesidades de apoyo de nuestros clientes”.

Ingeniería Técnica de Estudios y Proyectos, Especialistas Ambientales y Prodesam Consultores Ambientales son las otras empresas invitadas por el GACM, que tiene previsto dar a conocer el fallo del concurso el viernes 19 de octubre.

Entre los requisitos a cumplir por los participantes en el proceso están: tener al menos tres años de experiencia en el sector de la consultoría e ingeniería ambiental habiendo desarrollado satisfactoriamente trabajos relativos a estudios de impacto ambiental, ordenamiento ecológico o restauración de ecosistemas y haber conducido la supervisión técnica o la ejecución de proyectos de reforestación o restauración de ecosistemas para proyectos de gran envergadura.

El polémico tema ambiental

En las últimas semanas, el tema del impacto ambiental que ha causado y causará el NAIM, en caso de seguir su construcción, ha sido uno de los ejes principales en los preparativos del próximo gobierno federal para realizar la consulta y a la par el grupo aeroportuario trabaja en la protección de aves.

El documento que se realizará debe incluir una relatoría de las actividades de monitoreo que se han realizado en los diferentes cuerpos de agua donde se desarrolla la infraestructura, una propuesta de acciones que deberán realizarse más allá del 2018 para asegurar hábitats adecuados para las aves y garantizar la seguridad aérea.

Lo anterior, porque México es signatario de tratados internacionales para proteger el hábitat de las aves. “Las acciones propuestas en el plan deberán tener una visión transversal pues se estima que para su implementación se requiera de Conagua, así como del Estado de México, del Estado de Hidalgo, del Gobierno de la Ciudad de México y del propio GACM”, se informó.

Obra, en suspenso por cambio de gobierno

Desierta, licitación para adecuar campamento de trabajo del NAIM

Los trabajos de adecuaciones en el campamento de obra del polígono donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que debieran iniciar en la segunda quincena del presente mes, como parte del proceso de construcción intensa que está viviendo la obra, tendrán que esperar tiempo indefinido por el próximo cambio de gobierno.

Debido a que no se presentaron propuestas técnicas y económicas, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) declaró desierto el concurso en el que cuatro empresas mexicanas mostraron interés de hacer los trabajos necesarios para generar mejores condiciones laborales. El acta de fallo, con fecha del pasado 3 de octubre, señala, curiosamente, que Meta Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo “a través de su representante legal manifiesta que no se encuentra su propuesta de manera física; es decir, no trae consigo su propuesta”, a pesar de que la fecha fue establecida en las bases de convocatoria.

Respecto a otro de los participantes, Ruiz San Construcciones, se detalla que llegó a las instalaciones donde se realiza la licitación después de la hora señalada, por lo que ya no pudo tener acceso su enviado y no se entregó, en tiempo y forma, la información requerida para seguir en el concurso. Sobre las otras dos constructoras, no se ofrecieron detalles. Además, para evitar complicaciones futuras, el GACM preguntó a los licitantes si deseaban mostrar alguna observación, a lo que respondieron: “ninguna”.

