EU sanciona a sobrinos de Maduro y a seis barcos con petróleo venezolano: Axios

Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a seis empresas que transportan petróleo venezolano, informó Axios.

Las nuevas sanciones serán anunciadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, agregó.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos había incautado un petrolero sancionado cerca de las costas de Venezuela.