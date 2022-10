Freno de exportaciones por Apecic llevaría a multas por incumplimiento de contratos: Concamin y CNA

De frenar las exportaciones de maíz, frijol, sardina y aceros como lo plantea del Apecic, México podría ser acreedor a multas por afectar los acuerdos de exportación que tiene pactados con sus socios comerciales, principalmente Estados Unidos, provocar el rompimiento de las cadenas productivas y de nada aportará en la reducción de precios para controlar la inflación, advirtió la Concamin y el CNA.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina pidió a las autoridades hacendarias “no irse con la finta” de impedir las exportaciones de algunos productos alimenticios para bajar costos.

“Este año vamos a importar cerca de 40 millones de toneladas de maíz y granos y un estado como Sinaloa que tiene producción entre 5 y 6 millones de toneladas, muchas veces es más fácil exportar de ese grano e importar grano de EU a otras partes de México porque los costos de la logística son más bajos”, explicó Cortina, luego de participar en la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022.

Aclaró que el precio de maíz no se mueve porque dejemos de exportar, “es una bolsa internacional, es un precio internacional y hay que cuidar que las empresas tengan el menor costo logístico y de eso es lo que se trata y se habló con el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez)y de es lo que se trata para que lo entiendan, porque no necesariamente nos vayamos con la finta de no exportar, va bajar los costos”.

“Estamos en favor del desarrollo hacia la economía mexicana, primero México, eso nos quedó claro... nada más que hay que buscar el cómo, son grandes multas internacionales que pueden afectarles (a los industriales, por frenar las exportaciones)”, expresó, el presidente de la Concamin, José Abugaber.