Con las finanzas sanas por segundo año consecutivo, Tuffic Miguel, quien recién asumió la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asegura que su prioridad será enfocar los esfuerzos en la calidad, calidez y satisfacción de los derechohabientes; es decir, “que la fortaleza financiera del IMSS la vea la gente”.

Entrevistado por El Economista, el director del IMSS explica que 30% de las licitaciones ya se realiza en total transparencia, donde la número uno es la compra consolidada de medicamentos que ha permitido entre el 2012 y el 2018 ahorros superiores a 17,000 millones de pesos.

Este año la compra tiene ahorros muy similares a los del año pasado, indica Tuffic Miguel, pero se realizó una mejor selección de claves. “Lo que se busca con ello es lograr eficiencia y evitar que haya licitaciones declaradas desiertas”.

El director del IMSS asume que al organismo le toca llevar los mejores beneficios a los derechohabientes, de ahí que se buscan incorporar los mejores medicamentos para las cuatro enfermedades de alto impacto como son las cardiovasculares e hipertensión arterial; la diabetes mellitus; los cánceres, en particular el cervicouterino, de mama y de próstata, y la insuficiencia renal crónica.

Así, se encuentran en análisis la polipíldora que reduce hasta 49% el riesgo de que se presente un nuevo infarto en el paciente, y en el caso de la hepatitis C, se introducirá un nuevo medicamento que traerá 75% de curación, con lo que se demuestra que “el IMSS no escatima en el gasto de recursos si funcionan en los pacientes. Cada año vamos aprendiendo en la compra de medicamentos, por eso cada año tenemos menos claves desiertas. Estamos comprando más piezas y volumen, pero quizá las habíamos agrupado de manera incorrecta y el mercado da el mensaje que así no es. Entonces con menos claves compramos más, gracias a los estudios de mercado”.

mÁS INFRAESTRUCTURA

Dado que el IMSS ha crecido en los últimos cinco años en el número de trabajadores afiliados y reporta casi 20 millones de trabajadores registrados, el director del IMSS afirma que es indispensable que se vaya ampliando la infraestructura para poder brindar atención a un número creciente de trabajadores.

“Ha crecido mucho el número de asegurados y de derechohabientes, entonces ya hicimos un avance importante en hacer un uso eficiente de nuestras instalaciones —con las cirugías de fin de semana—, pero necesitamos nuevas instalaciones para satisfacer la demanda. Por ello el superávit financiero lo estamos destinando exclusivamente a infraestructura y mejoramiento de equipo”, detalló.

Anunció que en febrero, “atendiendo las recomendaciones de la OCDE, se creará un Comité Institucional que tenga reuniones con los sectores para planear y programar mejor las compras del siguiente año”. A sus 75 años, el IMSS “ya le dio la vuelta al tema financiero, lo que ahora nos permite enfocarnos en la mejora de los servicios; nuestro nivel de satisfacción ha subido 8 puntos, el gran reto va a ser seguir mejorando esta calidad y calidez”. Asimismo, dijo, es importante que “esta fortaleza la vea la gente en los servicios, en la infraestructura, por lo que estamos ampliando”.

