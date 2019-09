Cancún, QR. El exsecretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, se declaró listo para enfrentar cualquier investigación sobre la operación del Consejo de Promoción Turística de México en el sexenio anterior. No descartó que pudiera haber una motivación política detrás de las investigaciones.

Entrevistado tras participar como conferencista en el Cancún Travel Forum, el ex funcionario dijo que ha analizado junto con su equipo las cuentas que entregó al cierre de la administración por lo que confió en poder demostrar su honestidad.

“No tenemos información suficiente; yo me estaré acercando a las autoridades en estos días, porque han hecho expresiones que francamente me dejan duda; una por ejemplo, ‘gastos superfluos’; lo cual puede ser muy subjetivo, lo que para alguien puede ser necesario, para otro puede ser superfluo”, dijo.

“He estado revisando con mi equipo los contratos principales y bueno pues nos sentimos confortables”, agregó.

Adelantó que buscará un encuentro con su sucesor Miguel Torruco, actual secretario de Turismo “para ver las cosas que lo inquietan”, porque “nadie me ha llamado para decirme, ‘oye tenemos estas dudas’. Entonces yo también tendré la iniciativa de buscar cuáles son esas inquietudes y sobre todo mostrar toda la voluntad para que donde tengan preocupación, se las podamos explicar”.

A pregunta expresa sobre supuestos desvíos y triangulaciones de recursos del CPTM que ha señalado la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se debe tomar en cuenta que el extinto organismo tenía diversas cuentas internacionales porque tenía 23 oficinas en el exterior; “esperaría yo que se están refiriendo a eso”.

“Yo estoy listo en caso de que me llamen a comparecer; he tratado de hacer de mi comportamiento recto una de mis fortalezas; también estoy consciente de que mis opiniones pueden incomodar; he sido una persona vocal; digo lo que pienso y pienso lo que digo, y pienso que tenemos la libertad de expresarlo de buena fe y de construir un mejor país y lo digo a partir o de mi experiencia o de a partir de lo que estudio; entonces yo estoy listo”, agregó.

A pregunta expresa sobre si consideraba que existe alguna motivación política detrás de las investigaciones, dijo: “yo estoy tranquilo, si finalmente no logro evidenciar que haya datos duros; pues entonces podría suponer que esa pudiera ser la motivación; pero no especulo, ya lo veremos”.

Durante su ponencia en el Cancún Travel Forum, el ex funcionario manifestó su desacuerdo en que el Tren Maya se financie con recursos que anteriormente eran destinados a la promoción internacional del país, pues dijo que México enfrenta un escenario muy adverso por inseguridad que debe ser contrarrestado con la difusión de las noticias buenas que se generan en el país.

Investigaciones en curso

El pasado 20 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encontró un posible desvío de recursos del liquidado Consejo Mexicano de Promoción Turística a cuentas propias y a empresas en el extranjero, ante lo cual presentará la denuncia correspondiente.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, público en su cuenta oficial en Twitter que la entidad a su cargo ha analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, “coincido con la posición de la @SECTUR_mx y su titular @TorrucoTurismo (Miguel Torruco)”.

“Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia”, adelantó en la red social el funcionario federal.