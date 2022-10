Elevar formalidad para ampliar alcance de mejora salarial, pide el CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, exhortó al gobierno federal incentivar y promover la formalidad para incrementar la generación de empleos y evitar estallidos sociales.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que la informalidad y la migración fueron dos válvulas que evitaron conflictos sociales y crisis económicas, el dirigente del sector empresarial del país difirió al respecto, y aseguró que eso se llama “competencia desleal”.

“Ahí tenemos un punto de distancia, porque nuestra posición es, al contrario. Para nosotros se llama competencia desleal la informalidad y nosotros sí tenemos que nuestra posición es, al contrario”, comentó en entrevista luego de participar en el lanzamiento de la campaña Detección Más Acción, contra el cáncer de mama.

Francisco Cervantes planteó que se desarrollen políticas públicas que fomenten la legalidad y formalidad laboral, ya que la informalidad representa competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales, salariales y demás derechos con los trabajadores.

Para promover la formalidad en el país, el sector empresarial propondrá el incremento al salario mínimo para el 2023, pero será “realista”, acorde a la situación que vive la economía mexicana.

“Vamos por un salario que no vaya a romper el equilibro, sobre todo en inflación, para que no se vaya a disparar y a la hora que se dispare, pues de nada sirve levantarlo porque les sube todo, la canasta básica y, entonces sería una escalera de no alcanzar”, expuso.

