A partir de los cambios en la Ley Federal del Trabajo aprobados por la Cámara de Diputados, “debemos empezar a vivir con democracia laboral”, comentaron los legisladores una vez que votaron en favor de la reforma laboral que tiene como eje central que los patrones transparenten los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos demuestren que tienen el apoyo total de los trabajadores.

En el salón de sesiones no hay ningún legislador perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) —quien tiene el mayor número de contratos registrados ante la autoridad laboral—, ahora el único líder sindical con protagonismo en la discusión de la reforma es Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesino (CROC), quien peleó hasta el último momento la modificación de los requisitos para elección de un líder sindical; “es necesario quitar la palabra directo”, dijo, respecto a la manera que deben emitir su voto los trabajadores.

Los resultados de la votación en lo general en el pleno de la Cámara de Diputados de los 447 legisladores que asistieron a la sesión que inició a la 1 de la tarde: aprobaron con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones, y procedió a la discusión de 104 propuestas de modificación que presentaron 50 diputados; pero sólo unos cuantos fueron admitidos a discusión. En lo particular, también se aprobó con 258 a favor, 18 abstenciones, 67 en contra.

Las modificaciones que fueron admitidas fueron a los artículos 110, 153-k, 343-E, 395, 684-G, 848, y 927 de la Ley Federal del Trabajo.

De esta manera, la reforma será enviada al Senado de la República, que de acuerdo con los tiempos que prevén los legisladores, podría ser aprobada en su totalidad antes de que concluya el periodo de sesiones el próximo 30 de abril.

Si bien, se explicó en el pleno, desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y con ello la relación tripartita —trabajadores, patrones y gobierno—, se creará de manera alterna un consejo de productividad en el que las tres partes puedan exponer sus opiniones para llevar a buen término las relaciones laborales, pero ya no serán quienes determinen y pongan fin a los conflictos laborales.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que las reformas legales en materia laboral son históricas y cambiarán para siempre el sindicalismo mexicano.

“Estamos en la posibilidad de desaparecer para siempre el charrismo sindical... lo enterramos con esta reforma, al introducir la democracia en la elección de las dirigencias sindicales a través del voto libre, secreto y directo”, destacó.

La discordia y el nuevo reto, outsourcing

La reglamentación del outsourcing que se incluye en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 15A, 15B y 15C, no formaron parte de la reforma laboral, lo que dio pie para que legisladores del Partido del Trabajo fijaran su postura en contra del dictamen laboral. En tribuna el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, expuso que no se puede mantener este régimen de contratación, pues no trae beneficios a los trabajadores y por el contrario afecta sus ingresos y derechos laborales.

Acompañado por un grupo de legisladores, quienes llevaron pancartas en las que se leía “No al outsourcing”, el legislador planteó discutir en ese momento cambios en materia de subcontratación.

“Este es el momento de dejar fuera de la ley a la figura de la subcontratación, ya que da pie a que continúe el alto poder de negociación salarial de los empresarios contra los trabajadores, los cuales ven ir sus salarios constantemente a la baja y perder sus derechos adquiridos”, expuso.

Pese a que se sometió a votación la posibilidad de llevar a cabo la discusión, ésta fue rechazada y se estableció el compromiso de discutir ampliamente el tema en el próximo periodo de sesiones, en el mes de septiembre.

Así lo confirmó el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, “ése es un tema que se va a discutir después, pero ya los sindicatos están visualizando eso, tendrán que ir acomodándose porque viene una modificación, una transformación en ese sentido. No se incorpora en esta reforma”.

Asimismo, se encuentra el compromiso de trabajar sobre la ley orgánica para crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, pues incluso se debe contar con una terna para nombrar al funcionario que ocupará este cargo.

A través de un video en su cuenta de Twitter, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, felicitó a los legisladores por la aprobación de la reforma laboral, se trata “de un logro histórico” que permite dar cumplimiento a los compromisos de México con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como a la reforma constitucional del 2017.

Los retos de la reforma laboral

1.- Los cambios laborales obligan a destinar recursos públicos para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, a nivel federal y local.

2.- Dentro de los 180 días siguientes a que entre en vigor el decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

3.- Como siguiente cambio fundamental en materia laboral, los legisladores se comprometieron a realizar audiencias públicas para analizar y discutir el esquema de subcontratación laboral que se encuentra en el artículo 15 A de la LFT.

4.- El Poder Judicial deberá dar cumplimiento a la creación de tribunales laborales en cada entidad federativa una vez que se apruebe el dictamen.

5.- Los sindicatos deberán adecuar sus estatutos, sobre la elección de directivas, para establecer el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, en ocho meses.

6.- En cumplimiento del T-MEC, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

7.- Los legisladores deberán establecer los mecanismos de vigilancia adecuados para garantizar el cumplimiento de los nuevos cambios laborales.

8.- Hasta en dos años, los sindicatos podrán acudir al Centro de Federal de Conciliación y Registro Laboral para el registro de los sindicatos y de los contratos colectivos.