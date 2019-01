El acceso a la información, ser más conscientes sobre cómo consumimos y producimos, la autosuficiencia, la autenticidad y la búsqueda de experiencias son algunas de las tendencias que influirán sobre los consumidores durante el 2019.

De acuerdo con el estudio sobre las principales tendencias de consumo realizado por Euromonitor International, un proveedor de investigación de mercado, los consumidores están buscando reducir el consumismo y están empezando a alejarse de una saturación mediática.

1. Agnósticos respecto a la edad

La firma de investigación de mercado prevé que habrá un aumento en consumidores a los que la edad no les importa.

Grupos demográficos como los baby boomers —la generación nacida entre 1946 y 1964— han demostrado una afición por la adopción de nuevas tecnologías y están redefiniendo las etiquetas de la edad y por tanto están cambiando la percepción sobre el tema en sus formas de consumo.

2. Regreso a los básico

Los consumidores están poco a poco alejándose de los productos fabricados en masa y una de las tendencias que se prevé para este año es que se favorecerá el comercio local hecho con mejor calidad y que también les ayuden a reflejar a los consumidores una mayor individualidad.

Para Euromonitor, esta tendencia no sólo se da a partir de una necesidad económica, sino también a partir de una cuestión de estatus para los consumidores.

3. Consumidor consciente

Los consumidores se volverán más conscientes de los productos y las marcas sobre las que consumen, en particular lo relacionado con la ética del bienestar animal.

La firma prevé un ascenso en los consumidores que buscarán productos que sean amigables con el medio ambiente, en su trato con los animales y esto impactará su manera en consumo de alimentos y en la compra de ciertos productos que antes eran considerados de nicho.

4. Digitalmente juntos

Un mayor uso de las herramientas tecnológicas se expandirá hacia otros sectores como el ámbito de la salud, medicina o trabajo y dejará de ser exclusivamente una herramienta para el entretenimiento o la productividad.

El desarrollo de tecnologías vinculadas con la realidad virtual o la realidad aumentada ayudarán a desarrollar más experiencias interpersonales digitalizadas, pero también con mucho potencial en otras áreas.

5. Todos son expertos

Esta tendencia muestra como la brecha entre los minoristas y los clientes se ha achicado y en muchos casos se ha buscado eliminar.

Las empresas deberán de innovar para saber la manera de atraer a nuevos compradores, que gracias al acceso a la información saben ahora con mayor certeza qué productos les satisfacen y les acomodan hacia sus necesidades.

6. Encontrando mi JOMO

La tendencia del Joy Of Missing Out (JOMO), crecerá como una respuesta directa al fenómeno cibernético conocido como Fear of Missing Out (FOMO). Esta tendencia busca que los usuarios de plataformas tecnológicas o redes sociales aprendan a desconectarse de la tecnología y alcanzar un mejor bienestar mental.

7. Puedo cuidarme solo

Al igual que en el sector minorista la brecha entre los retailers y los consumidores se ha recortado, los consumidores empiezan a tomar acción en buscar medidas preventivas en temas de salud, bienestar, prevención de enfermedades. El desarrollo de aplicaciones y plataformas relacionadas con el cuidado personal, también ha sido ayudado por dispositivos inteligentes que ayudan al monitoreo de la actividad y que ayudan a que el usuario tenga un mayor control.

8. Un mundo libre de plástico

De acuerdo con la firma de análisis de consumo, 63% de los envases de alimentos, bebidas, productos de belleza, cuidado del hogar y alimentos para mascotas están hechos de plástico. Una de las tendencias que ganó más peso durante el 2018 fue empezar a reducir el consumo de plástico como un tema de cuidado del medio ambiente y ante las consecuencias del cambio climático ocasionado por el hombre.

9. ¡Lo quiero ahora!

Para Euromonitor, los consumidores seguirán buscando servicios y plataformas que les ayuden a satisfacer sus necesidades con un alto grado de satisfacción y que les ayuden a ahorrar tiempo a su rutina diaria.

10. Vivir solos

La consultora prevé que el número de adultos que viven solos seguirá en aumento y se estima que para el año 2030 el número de hogares unipersonales aumentará en alrededor de 120 millones, lo que representa un aumento de alrededor del 30% con respecto al 2018.

La consultora concluye que estas tendencias de consumo están enfocadas en que los consumidores recuperen el control de sus hábitos de consumo y de tratar de no perder la brújula entre la saturación mediática y tecnológica.

