El sector patronal del país se negó a firmar el acuerdo para fortalecer la economía del país y proteger la economía familiar pactado entre el gobierno de Enrique Peña, la clase empresarial y los obreros, al considerarlo como improvisado e insuficiente , que no resuelve los problemas de fondo en México y sólo funge como estrategia de comunicación o imagen pública .

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, acusó que un acuerdo nacional no se hace en tres días como el anunciado por el jefe del Ejecutivo. Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances . Y añadió que el vigente carece de fundamentos reales que generen desarrollo, inversión, empleo y crecimiento.

A través de un comunicado, la Coparmex aclaró: No estamos en contra del gobierno, ni de quienes suscriben el acuerdo; por el contrario, estamos en favor de un acuerdo real, de compromisos concretos, en beneficio de todos los mexicanos. No sólo eso, sino que es justo en este momento cuando el país nos demanda un diálogo real, cara a cara, donde pongamos por delante el bien común, antes que cualquier otro interés particular , acotó Gustavo de Hoyos.

La semana pasada, los patrones del país presentaron una serie de propuestas para reducir el impacto de la gasolina en los precios al consumidor, como el hecho de disminuir el Impuesto Especial a Productos y Servicios, en el que aún hay margen de maniobra, así como que se reduzca el gasto corriente, entre aspectos como incentivos fiscales para retener a las inversiones.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, mencionó que cuatro organismos empresariales se mantenían en contra del acuerdo porque el texto imponía un control de precios, cuando existe libre mercado, además de facultar a la Profeco para imponer acciones punitivas y de vigilancia. Nos opusimos, y lo logramos parar y se bajó del texto .

Expresó que el convenio que las secretarías de Hacienda, Economía y Trabajo impulsaban desde el pasado 2 de enero lo rechazamos varias veces y se concluyó el lunes a la 1:30 de la madrugada .

Mientras tanto, la organización social, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad acusó que el acuerdo firmado en Los Pinos es improvisado e incompleto, además de que es insuficiente en materia de combate a la corrupción.

Firmar acuerdos ausentes de contenido real y acciones concretas, no abona a la construcción democrática de soluciones reales para los problemas apremiantes del país , expone en un comunicado.