La industria de blindajes de automotores registró descenso de 8% en sus ventas durante el primer semestre en México respecto a igual periodo del 2021, ante el desabasto de chips que escasea el inventario de unidades, el aumento de precios en las materias primas como el acero y cristales, así como la expansión de empresas informales que desmeritan la calidad en el sector, lamenta Esteban Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Blindajes Automotores (AMBA).

La inseguridad creciente que enfrenta la población en todo el país ha sido uno de los factores que mantiene a flote a esta industria de blindajes como una medida de protección; aunque, reconoce que las compras de gobierno han ido a la baja, estimado en 30% menos respecto a los sexenios previos, cuando se resguardaban las unidades de la policía y de los grupos en la lucha contra la delincuencia.

En entrevista con El Economista, el presidente de la AMBA informa que el costo de la materia prima se ha elevado 12%, con la problemática adicional de la guerra en Ucrania, pues se ha escaseado la fibra balística que es producida en Israel, Alemania y Estados Unidos. Además de aceros especiales.

Del total de las compras de vehículos acorazados, los SUV ocupan el 92%, Pickups con 4%, Sedán 3% y tácticos 1%, menciona. Mientras que las marcas más blindadas fueron Chevrolet, Jeep y BMW, en las tres primeras posiciones, le siguen Mercedes-Benz, Ford y GMC.

“No sentimos recuperación. Tuvimos meses mejores como mayo y junio (del presente año), pero aún no mejoran ni logran cambiar las cifras del semestre. Esto obedece a que las marcas no tienen producto o limitado, y es la materia prima básica de la industria”, comenta Hernández.

Resalta que el factor que más está golpeando es el precio de las unidades han subido entre 30 y 40% su precio, aun cuando el blindaje cuesta lo mismo, los costos de las materias primas y el aumento de las unidades se vuelven altos por el tema de inflación y escasez.

El presidente del AMBA refiere que los índices de inseguridad no han bajado, y protegerse ha sido una necesidad, pero han surgido empresas que ofrecen el blindaje por debajo del precio del mercado, con menos calidad de los estándares de la Asociación y ha creado una oferta de autos poco confiables y los clientes no son capaces de probar su eficiencia.

“Alertamos a las autoridades sobre productos que no cuentan con protección balística, son cristales que pueden ser efectivos contra algún golpe, pero no están certificados contra las armas de 9 milímetros; y se realizan blindajes parciales, un pedazo de la puerta, pero el techo no, y esa es la trampa para el cliente”, sostiene.

Esteban Hernández afirma que la informalidad presente impacta al blindaje mexicano que está calificado y comprobado como el mejor de América Latina, incluso superior al realizado en Brasil y Colombia, principalmente por sus acabados interiores y exteriores, además que son vehículos más ligeros, 100% seguros y de conducción confiable por la modificación de su suspensión, frenos, chasis o polietilenos unidireccionales. Acota que se ha elegido a México como centro de producción de vehículos blindados como equipo original.

