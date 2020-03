Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó que Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) calificó a los empresarios "como el verdadero virus que ataca al país", sobre todo las grandes empresas, quienes deben ser combatidas, esto luego de que la dependencia federal que dirige fue la única en promover la cancelación del proyecto de inversión de Constellations Brands en Mexicali.

"Si tiene algo que denunciar (el titular de la Semarnat) que lo denuncie. Y si sabe si algún empresario está haciendo uso equivocado de sus recursos y afecta al medio ambiente, que lo denuncie, pero que no detenga la marcha y el crecimiento, ni valor agregado de todos aquellos que tenemos que subsistir y vivir", sentenció el líder empresarial.

En audioconferencia, Salazar reprochó que a unos días de la consulta ciudadana en Mexicali para rechazar el avance de la cervecera se había logrado un acuerdo en la Secretaría de Gobernación con todas las dependencias federales involucradas, en donde existía el aval y compromiso de todos. Sin embargo, Semarnat fue la única que rechazó el compromiso y procedió a una encuesta "mañosa".

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, acusó que el titular de la Semarnat se ha convertido en el "Rasputín de (Andrés Manuel) López Obrador. Sus consejos llevaron al Presidente a ignorar las voces moderadas del gobierno y realizar la absurda consulta que derivó en la cancelación de Constellation Brands". Y eso, a nivel internacional se ha traducido que en "México no se respeta el Estado de derecho, que pone en duda a las nuevas inversiones en nuestro país".

En tanto, la legisladora del PRD, Abril Alcalá, pidió al gobierno federal respetar la ley y dar certidumbre a empresas e inversionistas.

La legisladora perredista criticó la consulta que se realizó este fin de semana, que con el 2% del padrón electoral de Baja California canceló una inversión de 900 millones de dólares, por lo que consideró que ese ejercicio no es vinculante y sólo sirvió para llevar a cabo una decisión que ya estaba tomada.

"Es una consulta pública no una consulta popular, como la que está contenida en nuestras leyes, que debería ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), se trata de un ejercicio inútil cuyos resultados no son jurídicamente vinculantes, no va a servir de nada, más que para alimentar el populismo de esta administración", señaló Abril Alcalá.

"Las y los diputados federales debemos proteger de las garras del populismo y de la ilegalidad a las empresas e inversionistas que generan fuentes de empleo en nuestro país", indicó.