Estado invertirá 30,000 mdp en proyecto de Internet

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su estrategia de llevar Internet a todo el país, a través de la empresa Altán Redes, no funcionó, por lo que el proyecto de “Internet para Todos” ahora se apoyará de los trabajadores electricistas y de una inversión de 30,000 millones de pesos.

Veníamos trabajando con una empresa llamada Altán, que le dieron concesiones el Gobierno pasado, créditos del banco de desarrollo, pero no pudieron, tuvimos que entrar porque iba a ser un desastre.

“Avanzaron 70% por ciento en la instalación de la red general, no la última milla, pero es un avance, a partir de ahí vamos a ampliarla y una empresa de la CFE se va hacer cargo de hacer toda la instalación que falta y la última milla”, detalló desde Palacio Nacional.

Cabe señalar que, en junio pasado, López Obrador dio a conocer que su administración había adquirido Altán Redes, que se encontraba en riesgo de quiebra, con la intención de concluir el proyecto de Internet para Todos.

Dicha empresa se formó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y empresa encargada de la operación de la Red Compartida que buscaba llevar internet 4.5G a las comunidades más alejadas del País, a través de operadores.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dio a conocer que el pasado martes tuvo una reunión para resolver “en definitiva” el proyecto de Internet para Todos, donde se acordó contar con el apoyo de los trabajadores electricistas, con quienes se reunirá en las seis regiones del país.

López Obrador indicó que, de manera personal, hará el planteamiento a los trabajadores de la CFE, para que lo apoyen en la instalación de 2,500 antenas y las conexiones de fibra óptica, a través de las 300,000 torres distribuidas en el país.

"Para que haya señal en todo el país, y nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas, voy hablar con ellos, pero me voy a reunir en seis regiones del país con los trabajadores, así como sus antepasados ayudaron a electrificar todo el país, una empresa de la Comisión Federal de Electricidad se va hacer cargo de hacer toda la instalación que falta...", indicó.

Asimismo, destacó que en conjunto con la CFE buscarán conectar telefonía e internet a lo largo de la República con una inversión de 30,000 millones de pesos, con prioridad en las comunidades más apartadas.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado alcanzar una cobertura del 99.4% de la población, por lo que, dijo, los recursos de la empresa productiva son los idóneos para cumplir la encomienda de llevar internet gratis a todos los rincones del país.

Según lo expuesto por el presidente, para tal proyecto también se usarán los bancos del bienestar para la entrega de las tarjetas para tener acceso, además de asegurar que la empresa de la CFE que se hará cargo de terminar el programa de Internet para Todos, no va a tener fines de lucro, “lo que queremos es que la gente de las comunidades más apartadas, sobre todo los estudiantes, puedan usar el internet, es un servicio como la luz y es una revolución el que puedan tener comunicación, acceso, al internet, ahora no hay, entonces no va dejar de existir la empresa privada”, sostuvo.

