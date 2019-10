Washington, DC. En el proyecto de presupuesto 2020, México incrementará 23% los recursos para implementar las reformas laborales que garanticen el cumplimiento de los estándares acordados en el marco del T-MEC, anunció el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, quien se reunió en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Explicó que funcionarios mexicanos le plantearon los avances de las reformas en materia laboral en México y aclaró que los recursos presupuestados no son para acelerar los trabajos, sino para hacer las cosas bien y cumplir mejor con los planes trazados. En una primera etapa, se habrán implementado cambios en justicia laboral en 10 estados del país, estará cumplida en octubre del 2020, la segunda en octubre del 2021 y la tercera en mayo del año siguiente.

En una reunión con periodistas en la Embajada de México en Washington, Jesús Seade aclaró que ha habido buena disposición de parte de los legisladores demócratas, pero reconoció que no ha habido “promesas ni compromisos” para la aprobación del acuerdo.

El presidente López Obrador dirigió una carta al congresista demócrata Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, comprometiéndose a destinar más recursos para implementar la reciente reforma laboral y también a elevar los salarios de los trabajadores mexicanos.

En la misiva, el presidente comprometió un presupuesto de casi 70 millones de dólares el próximo año y de 830 millones el resto del sexenio. También planteó el impulso de un incremento del salario mínimo 2 puntos porcentuales por arriba de la inflación.

El subsecretario Seade afirmó que podrían ser positivas para México algunas cosas que los legisladores demócratas han expresado que quieren cambiar, pero dejó claro que hay otras en las que México no puede ceder, porque afectaría nuestra soberanía o están en contra de lo que establece nuestra Constitución. El diplomático no quiso entrar en detalle sobre cuáles críticas de los demócratas formaban parte de cada categoría “porque es poco inteligente negociar con un megáfono”.

Estamos en disposición de atender sus observaciones, pero no podemos reabrir la negociación, explicó Jesús Seade. “Confío en que lo que les hemos explicado y el compromiso pleno del presidente López Obrador sirva para convencerlos y tener un acuerdo en las próximas semanas, a más tardar en noviembre del 2019 (…) si se fuera hasta el 2020, no sería ideal, pero de cualquier modo tenemos el TLCAN (…) Este escenario no me quita el sueño, sigo optimista”.

Respecto al endurecimiento de la posición del poderoso sindicato, la AFL CIO y, en particular de su líder Roberto Trumcka, Seade dijo “hemos hablado varias veces y confío en que sus declaraciones formen parte de la negociación de los sindicatos con los políticos de su país”. La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario Seade, se reunió durante dos horas con Robert Lighthizer y, en otro momento, con los asesores comerciales y políticos de Nancy Pelosi. En el equipo mexicano también participó Esteban Martínez, coordinador de la implementación de la reforma laboral en la Secretaría del Trabajo, y el coordinador de asesores del secretario de Hacienda.

Esteban Martínez hizo una presentación con números básicos sobre el avance de la reforma judicial, desembolsos anuales y la organización de los trabajos.

La explicación que se les ofreció fue detallada, dijo Seade: “El objetivo era dejarles claro que, aunque nos hemos puesto un plazo de cuatro años para la implementación, eso no quiere decir que no estamos trabajando intensamente desde el primer año”.

Compromiso en misiva a demócratas

Salarios mínimos subirán más que la inflación: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a elevar el salario mínimo en al menos 2 puntos porcentuales por encima de la inflación cada año en una carta enviada al congresista estadounidense Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Neal (D-Mass) lidera el grupo de trabajo asignado por Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, para resolver las preocupaciones del Partido Demócrata con respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La intención de la misiva de López Obrador es impulsar la ratificación del T-MEC lo más pronto posible para que el proceso de votación no se contamine con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, programadas para noviembre del 2020.

López Obrador expuso en la carta que el aumento de los salarios mínimos de los trabajadores en México ya es una realidad. A inicios del presente año, el salario mínimo se duplicó en la zona fronteriza del norte y aumentó a 16% en el resto del país.

“Adicionalmente, les manifiesto la intención de este gobierno para que los salarios continúen incrementándose al menos a una tasa de 2 puntos porcentuales por arriba de la tasa inflacionaria cada año”, dijo el mandatario López Obrador.

(Con infoamción de Roberto Morales)

