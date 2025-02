Llega a más consumidores con Google Maps: Guía práctica para registrar tu negocio

Que los consumidores descubran tu negocio es más sencillo con la tecnología, herramientas como Google Maps permiten que más clientes lleguen a la sucursal, debido a que la geolocalización muestra los servicios más cercanos, como restaurantes, tintorerías y cafeterías.

Además, el uso de smartphones potencializa las búsquedas, puesto que en México siete de cada diez personas usan Internet, posicionando al país como el segundo en Latinoamérica con la mayor cantidad de internautas, según Statista.

En este sentido, los adultos jóvenes son los que más navegan por Internet, y lo hacen principalmente para fines de entretenimiento, búsqueda de información, pero también para el comercio electrónico.

Por ende, para que las pequeñas y medianas empresas (pymes), sean una elección entre los internautas, tienen que construir su presencia digital, ello les ayuda a posicionarse como opción para los compradores online.

En tanto, el 32% de las empresas no están digitalizadas, es decir, no utilizan herramientas o servicios digitales, debido a que 42.9% no lo considera necesario y 22.6% desconocen los beneficios, de acuerdo con datos de la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Sin embargo, para las pymes que quieran comenzar a entrar al mundo digital, pueden comenzar registrándose en los principales sitios de búsqueda, como Google o redes sociales.

¿Por qué es importante que un negocio tenga redes sociales?

Estar presente en las redes sociales es importante para tener mayor posibilidad de llegar a más gente, ya que, en el país, alrededor de 90.2 millones de personas utilizan estas plataformas, de acuerdo con el informe Digital 2024: México, realizado por Data Reportal.

De tal manera que crear un perfil para un negocio permite ofrecer los productos y servicios a través de las redes sociales.

Por otra parte, en enero de 2024, el 84% de la población usuaria de Internet utilizó Facebook, mientras que Instagram fue el 43.7% y 69% TikTok, de acuerdo con Data Reportal.

Incluso las publicaciones en redes sociales han demostrado tener un mejor alcance, ya que los post en Instagram tuvieron un crecimiento del 21%; mientras que en Facebook los reels aumentaron 13% en su alcance y en TikTok, el tiempo total de vistas creció 71%, según datos del Estudio de Redes Sociales 2025, publicada por Metricool.

¿Cómo registrar un negocio en Google Maps?

Registrarse en el sitio que tiene más de dos millones de visitas al mes, es un comienzo para comenzar a tener presencia digital, ya que los usuarios buscan opciones que estén cerca.

En este sentido, los restaurantes tienen mayor ventaja debido a que Google Maps recomienda los mejores sitios o lugares en tendencia para los internautas.

De acuerdo con el sitio oficial, hay dos opciones para registrar un negocio, la primera se hace en la página Perfil de negocios, de Google. Para esto, debes tener en cuenta los siguientes datos para llenar el formulario:

Nombre de la empresa.

Giro del negocio (tienda minorista en línea, tienda local o empresa de servicios).

Categoría de la empresa.

Dirección.

Número de contacto.

Después de llenar el formulario, el sitio pedirá más información del negocio, como los detalles del servicio, horarios, así como la descripción y fotografías de los productos, lugar del sitio o servicios.

Este proceso también se puede hacer directamente desde Google Maps, desde la pestaña “Contribuir”, después seleccionar “Agregar un lugar” y llenar el cuestionario con la información general.

Cabe mencionar que el registro es gratuito y permite ver las estadísticas de las visitas, llamadas y número de personas que buscaron indicaciones para llegar al negocio.

Por otra parte, si se trata de un negocio que no tiene un lugar físico, pero está en contacto con los clientes, es posible registrarlo en el sitio, al igual que los negocios que brindan servicios en áreas, es decir, cuando se visitan a los clientes o se atienden de forma directa, como la plomería.

¿Cómo registrar un negocio en Facebook e instagram?

Tener un perfil profesional del negocio se convierte en un canal de venta, en el que se ha demostrado que el contenido en redes sociales influye en las decisiones de compra del consumidor.

Pero, hay que recordar que no es lo mismo crear un perfil personal que uno profesional enfocado en el negocio, ya que este último suele tener más funciones como la posibilidad de promocionar las publicaciones, así como conocer las estadísticas.

Es por ello que, para crear una página profesional, el primer paso es tener una cuenta personal, después dirigirse a la pestaña de “Páginas”, seleccionar “Crear” y a continuación pedirá los siguientes datos:

Nombre de la página.

Categoría.

Presentación.

Sitio web (opcional).

Correo electrónico.

Número de teléfono.

Ubicación.

Horario.

En el caso de Instagram, se puede crear una a partir de la cuenta de Facebook o hacer una cuenta desde cero, en el que se solicita un correo electrónico o un número telefónico y una contraseña, después, se selecciona la pestaña de “Configuración y privacidad”, después elegir “Tipo de cuenta y herramientas” y dar clic en “Cambiar a cuenta profesional”.

Asimismo, la diferencia entre una cuenta personal a una profesional en Instagram es que se habilita la opción de obtener estadísticas en tiempo real, programar publicaciones, poder publicitarse y una mejor gestión de conversaciones con los clientes.