¿Qué es el carismanagement y por qué lo necesitan los líderes para ser exitosos?

Se dice que el carisma es una cualidad que pocas personas tienen y que les permite ser más afables, agradables e inolvidables, pero realmente esto es algo que todos podemos tener, sobre todo los líderes, pues los más destacados se caracterizan por ser carismáticos pero solo los mejores aprender a desarrollar carismanagement, ¿qué es esto?

Sergio Talavera, director de Cerebranding Consultoría, explica que a diferencia de lo que se cree, el carisma no se da por genética o ser sociable, es un recurso personal de conexión y relacionamiento que permite ejercer mejor los procesos de gestión y liderazgo.

“Es una herramienta que nos permite gestionar a partir de solo relacionarnos. El efecto del carisma es cautivar y ser magnético porque si alguien te trata bien, te potencia y trata con respeto, por supuesto que genera una vinculación emocional, te impulsa e inspira, pero sobre todo eleva la condición humana y ese es el objetivo del carismanagement. Ante los retos actuales, el carisma puede ayudar a vencerlos”, expuso el autor del libro Carismanagement.

Los mitos del carisma

Detalló que con el carismanagement, se genera un relacionamiento que permite abrir espacios de sentido y se detona el talento, simplemente por saber relacionarse. El problema para desarrollarlo son los mitos.

Se considera que el carisma es simpatía, agrado, seducción, contar chistes o algo de la belleza física, cuando en realidad es una aptitud que permite crear caminos, impulsar y ejercer un mejor liderazgo. Tampoco se relaciona al físico, popularidad o extroversión pues hay líderes exitosos que han hecho grandes transformaciones en su organización y equipo que son introvertidos.

Para Talavera, Ellen DeGeneres, la ex presentadora del The Ellen DeGeneres Show, es un ejemplo de lo que no es ser una persona con carisma porque aunque siempre se le calificaba de ser agradable y popular, realmente es una persona que generaba malos ambientes de trabajo, descalificaba a las personas y trataba mal a sus colaboradores, hechos que se salieron a la luz y la llevaron a finalizar su programa en mayo de 2022.

Las cualidades

Para Talavera, los mejores líderes poseen carismanagement, el cual puede detonarse porque se conforma de competencias interpersonales.

Si se comienza generando carismanagement en los líderes, los equipos de colaboradores y las empresas también se vuelven carismáticas, incluso, pueden volverse ese sello personal.

“El carismanagement es el modelo, el carisma el recurso. Los modelos ayudan a entender realidades complejas y para aprender a desarrollarlo no hay recetas concretas aunque se saben qué elementos trabajar. El objetivo es elevar la condición humana”.

Explicó que para desarrollar crismanagement, se debe trabajar en siete puntos, siendo el primero la consciencia, para entender las exigencias del momento y generar las respuestas actitudinales y conductuales adecuadas. Se trata de saber que todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos impacta en nosotros y los demás.

El segundo elemento es la afirmatividad que permite comunicar con claridad, oportunidad, respeto y precisión, tomando en cuenta necesidades, derechos personales y de los demás, siempre privilegiando el reconocimiento.

La reciprocidad es el tercer elemento, el que permitirá dar al equipo lo que necesita, así como generar negociaciones y acuerdos responsables para ambas partes.

“Es el resorte que nos lleva a identificar qué se necesita y darlo, la reciprocidad es la semilla de la solidaridad”.

El cuarto punto es la inclusión para identificar y reconocer el talento que puede complementar las fortalezas del equipo. “Lo diferente complementa y lo complementario enriquece”

El quinto elemento es la sociointeligencia, lograr colaboración a partir de una mayor empatía; y el sexto mente abundante, ser generoso al compartir conocimientos y trabajar con los demás.

Finalmente está el aprendizaje permanente para salir de la zona de confort y se empiezan a crear ideas innovadoras que permitan atender las necesidades del entorno actual.

“El carismanagement se desarrolla a partir de la intención, formación, práctica y comunicación. Podemos seguir contaminando energéticamente, o crear espacios de felicidad y realización, todo depende de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos líderes que encaucen positivamente a la gente, hagan que las empresas y organizaciones sean un espacio de crecimiento, y que salgan y proyecten a un mejor futuro”, finalizó.