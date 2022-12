Aceleración digital, tercer propósito de las empresas para 2023

Si hay una lección que las empresas han aprendido desde que comenzó la pandemia, es la importancia de la aceleración digital, ya sea para gestionar los procesos internos, mejorar la forma de vender, eficientar la forma de trabajo de los colaboradores o simplemente crecer.

Muestra de ello es que durante la pandemia, 48% de las pequeñas y medianas empresas (las que más rezago digital tenían), comenzaron su aceleración con las ventas en línea y dos de cada 10 comenzó en 2021, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online. Este proceso permitió a siete de cada 10 pymes mantenerse competitivas y para 34% fue el único canal donde generaban ingresos.

Aunque la venta en línea es un paso fundamental para los negocios en la actualidad, hay otras áreas que también se han acelerado tecnológicamente, pues 83% de las pymes modificó su modelo de negocios para poder transitar al ámbito digital en todas sus vertientes, revela Microsoft.

Esto se debe en gran parte a que siete de cada 10 pymes reconoce la importancia de la tecnología de su negocio y es gracias a esto, que 36% ha reportado mayores inversiones en el tema para poder cumplir sus objetivos.

En lo que más se ha invertido, destaca lo siguiente:

Computadoras portátiles

Software para videollamadas

Software para trabajo colaborativo

Nube

Ciberseguridad

Sin embargo, a pesar de que muchas empresas han redoblado esfuerzos, aún hay muchas que no lo han hecho o no de la forma adecuada, pues implementaron tecnología solo en algunas áreas o procesos, lo que puede benéfico pero no se saca el mejor provecho. Por ello, para el siguiente año, uno de los propósito más comunes será trabajar en el tema.

Pasos de aceleración

El proceso de adopción tecnología en una organización puede representar algo complicado para algunos o costoso, pero la realidad es que es más sencillo de lo que se cree y con ahorro económicos significativos. Lo más importante es cambiar la mentalidad de los líderes para innovar.

Para ello, Google recomienda comenzar con una cultura de colaboración que permita alcanzar los objetivos de la organización. Para lograr un adecuado avance tecnológico, es necesario que todas las áreas se unan para tener mejor comunicación y estrategias más dirigidas de actuación.

En este sentido, se deben establecer los objetivos comunes de la organización y a partir de ello, definir cómo cada área puede aportar y facilitar la aceleración digital.

El segundo paso se trata es evaluar los presupuestos, que sean adecuados para la implementación y que eso no signifique dejar con poca liquidez al negocio, sobre todo en un año que se percibe conflictivo por la inflación y la crisis económica.

Una opción para esto es buscar soluciones gratuitas o de bajo costo pero efectivas, aunque pueden ser limitativas. Lo primordial es que permitan mejorar al área más crítica de la organización en un comienzo.

Asimismo, se pueden buscar alianzas con empresas dedicado al tema y trabajar en conjunto para generar un ganar-ganar, ya sea intercambiando servicios, diseñando nuevos modelos de negocios o redefiniendo costos.

Finalmente, una vez que te decidiste por la tecnología que se tendrá, debes asegurarte de capacitar a tus colaboradores en el tema.

Recuerda que aunque tengas la mejor tecnología y los procesos digitales más efectivos, de nada servirá si las personas no saben operarla adecuadamente porque no le sacarán el provecho esperado y a largo plazo, puede representar perdidas en lugar de ganancias.