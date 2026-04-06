3 franquicias para emprender desde casa desde 60,000 pesos

Emprender a través de una franquicia no requiere inversiones millonarias ni locales físicos. En México, cada vez más marcas apuestan por modelos flexibles y digitales que permiten iniciar un negocio con montos desde 60,000 pesos, desde cada y reducir riesgos y acelerar el retorno de inversión.

Este ecosistema no solo destaca por su tamaño, sino por su resiliencia; las franquicias tienen una tasa de supervivencia superior a la de los negocios independientes, lo que las convierte en una alternativa atractiva para emprender con menor riesgo.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias, en el país operan más de 1,500 marcas y existen más de 95,000 puntos de venta. Además, generan más de un millón de empleos formales y aportan cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En este contexto, han surgido modelos de baja inversión que aprovechan la digitalización, reducen costos operativos y permiten iniciar sin un local físico, abriendo la puerta a nuevos perfiles de emprendedores.

Franquicia de viajes para mujeres

En el sector turístico, las franquicias también han reducido las barreras de entrada, ejemplo de ello es Mujer Viaja, una franquicia enfocada en experiencias turísticas para mujeres, que surgió a partir de la necesidad de ofrecer mayor seguridad en los viajes.

Con una inversión inicial desde 60,000 pesos, el modelo está diseñado para operar desde casa, utilizando únicamente el celular o la computadora. El tiempo estimado de recuperación es de cinco meses.

“La franquicia está diseñada para que empiece de forma virtual, trabajando desde casa, con ingresos alrededor de los 60,000 pesos y la oportunidad de crecer hasta tener un establecimiento público”, explica Alejandro Mirabal, CEO de la empresa.

Para quienes buscan escalar, existen formatos con local físico desde 100,000 pesos.

Franquicia Mujer viajaElizabeth Meza.

Turismo sin oficina, vender viajes desde el celular

Otra opción de franquicias es Viajes Bumerang, por ejemplo, ofrece un modelo de agencia que permite vender paquetes personalizados sin necesidad de experiencia previa y gestionarlo desde el celular.

Con una inversión inicial de 120,000 pesos, los franquiciatarios pueden operar de forma virtual o desde un local físico, con un retorno del 100% en 12 meses.

Miguel Márquez, gerente de expansión y marketing, explica que el modelo está diseñado para personas que buscan ingresos adicionales o flexibilidad laboral.

“No se necesita estar de tiempo completo, basta con una computadora y dedicar al menos dos horas al día para buscar prospectos”.

La empresa proporciona capacitación, herramientas digitales y acceso a proveedores, lo que permite a los franquiciatarios obtener comisiones completas por la venta de paquetes.

Actualmente, la marca cuenta con más de 400 franquicias, lo que refleja el crecimiento de este tipo de modelos.

Franquicia viajes BumerangElizabeth Meza.

Dark kitchens: hamburguesas y negocio desde la cocina

Uno de los ejemplos es Burguerthoven, una franquicia de hamburguesas que nació de la combinación entre la pasión por la música y la comida de su fundador, Jonifer Morales.

La marca, que ya suma 20 sucursales en México y una en Guatemala, y que tiene planes de expansión en Panamá y Colombia, ha encontrado en el modelo de dark kitchen una vía para crecer con menor inversión.

Este formato, que puede operar desde la cocina de casa, permite arrancar con montos desde 350,000 pesos más IVA, con un tiempo de recuperación estimado de 12 a 18 meses.

El modelo es 80% digital y 20% operativo, apoyado en plataformas de entrega como Uber y DiDi, además de repartidores propios.

Jonifer Morales puntualiza en que el crecimiento de la dark kitchen están basada en la presencia digital. “Tenemos que fortalecer mucho la presencia en redes y en las propias plataformas donde se hacen los pedidos”.

El diferenciador con los negocios de hamburguesas tradicionales está en la estandarización del producto y la operación: “No necesitan ser cocineros, chefs, cualquiera puede ensamblar una hamburguesa y hacer negocio con ello”.

Para quienes buscan mayor visibilidad, existen franquicias en centros comerciales desde 550,000 pesos o locales comerciales desde 750,000 pesos.

Franquicia BurgerthovenElizabeth Meza.

Menor inversión, nuevas oportunidades

Las franquicias de baja inversión están ganando terreno en un entorno donde el capital es limitado y la digitalización redefine la forma de hacer negocios.

Modelos sin local físico, operaciones desde casa y uso intensivo de plataformas digitales están democratizando el acceso al emprendimiento, al tiempo que abren nuevas oportunidades para diversificar ingresos.

En este contexto, el reto no solo es invertir menos, sino adaptarse a un mercado donde la eficiencia operativa y la presencia digital son clave para competir.