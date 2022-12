10 tips para ser más productivo en el trabajo y terminar con la procrastinación

Es probable que en algún momento del día procrastines, es decir, aplazas para otro momento alguna tarea; si esto dura poco tiempo todo está bien, el problema llega cuando los periodos de procrastinarían se alargan y la productividad disminuye.

Si bien es cierto que nos hemos vuelto multitask, realizar múltiples tareas puede saturarnos y evitar que realicemos las labores de forma rápida y eficaz.

De acuerdo con Marc Bara, director del Máster en Project Management de EAE Business School, “muchas veces se cae en el error de dejar tareas a medias y luego retomarlas”.

La gran cantidad de herramientas digitales que se utilizan en el trabajo puede resultar “poco provechoso para los empleadores debido a la saturación de información que a menudo produce: estrés, baja concentración y poca productividad”, según Bara.

Los consejos

Debido a que hoy en día todo es inmediato, existe un bombardeo de solicitudes y “se cae en la trampa de la urgencia”, sostiene el especialista. En ese sentido, para ordenar y priorizar las tareas de manera adecuada, el director de la EAE Business School, brinda algunos tips para ser más productivos en el trabajo

Hacer un listado de tareas: este puede realizarse en un cuaderno o en tableros digitales, usar esta metodología puede resultar más amena y efectiva para llevar un orden en las tareas del día.

Definir objetivos: es fundamental establecer desde el principio las entregas que demandan más urgencia, de esa manera, se podrán enfocar los esfuerzos con mayor atención y concentración en las tareas que lo requieran.

Usar herramientas que midan las tareas: una de las más recomendables es la matriz de Eisenhower, la cual permite organizar y priorizar las actividades según su urgencia e importancia.

Aprender a decir que no: es importante hacer saber cuándo no se puede, no se alcanza, o no se puede cumplir con el tiempo de entrega, para no sobrecargarse.

Terminar lo que se empiezas: es clave cumplir con la regla de los cinco minutos, es decir, una vez se toma la decisión de ejecutar algo, hacerlo y no detenerse hasta terminarlo o establecer un tiempo y tomar un respiro de cinco minutos.

Evaluar por qué se procrastina: muchas veces no es por ser perezoso, sino que hay temas más urgentes. Es fundamental comprender por qué no se quiere hacer la tarea y determinar por dónde se debe empezar. Es recomendable descomponerla en partes claves para cumplir el objetivo.

Sé consiente de la energía que tienes en el día: hay tareas que demandan más energía, por ejemplo, las que requieren crear estrategias. Es importante considerar qué día es el más adecuado para realizar la tarea.

Usa autocitas: esto te permitirá desarrollar la estrategia timeboxing, orientada a cumplir los objetivos para ayudarte a aumentar la productividad y evitar la procrastinación.

Toma tiempos de descanso: es importante desconectarse en los momentos adecuados, una sobrecarga puede llevar a la saturación y frustración.

Busca el equilibrio con el multitasking: ejecuta ejercicios para ayudar al cerebro a agrupar tareas, organizarlas, jerarquizarlas, saber desconectar y hacerlas visibles.

Estos son algunos consejos que puedes poner en práctica para hacer tu día más productivo y avanzar en las tareas. Recuerda que es fundamentar definir las tareas a realizar desde que empiezas las actividades del día.