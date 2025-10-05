Williams, de la Fed de NY, afirma que los bancos centrales deben prepararse para lo inesperado

John Williams, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, afirmó el viernes que los cambios impredecibles son inevitables y que los bancos centrales deben ser conscientes de ello y contar con estrategias para operar en esos entornos.

Los comentarios de Williams, que se produjeron en unas declaraciones preparadas para un evento en Ámsterdam, no abordaron las perspectivas de la política monetaria estadounidense. Williams es vicepresidente del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés, que el mes pasado recortó los réditos con el fin de contrarrestar los crecientes riesgos para el mercado laboral.

“Los cambios impredecibles y la incertidumbre sin duda seguirán acompañándonos en el futuro inmediato”, afirmó Williams, señalando cuestiones como “los efectos de los cambios demográficos globales en curso, la inteligencia artificial y las innovaciones potencialmente transformadoras en nuestros sistemas financieros”.

Williams señaló que lidiar con la incertidumbre significa que los bancos centrales necesitan contar con principios y estrategias sólidos que puedan hacer frente a una serie de contingencias, al tiempo que agregó que seguirá habiendo situaciones novedosas que abordar. Williams también afirmó que estrategias que antes eran poco convencionales, como la compra de bonos, ya no son novedosas y forman parte habitual del conjunto de herramientas disponibles.

Williams afirmó que estabilizar las expectativas de inflación es fundamental y no se puede dar por sentado.