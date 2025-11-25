Precios al productor en EU suben 0.3%

Los precios al productor en Estados Unidos (EU) repuntaron en septiembre debido al aumento del costo de los productos energéticos y a que los productores repercutieron parte de los aranceles.

El Índice de Precios al Productor para la demanda final aumentó 0.3% tras una caída, sin revisar, de 0.1% en agosto, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que repuntaría 0.3 por ciento.

A tasa anual el IPP aumentó 2.7% tras avanzar en agosto en el mismo porcentaje. El informe se retrasó debido al cierre del gobierno durante 43 días.

Los precios de los bienes de producción subieron 0.9%, el mayor aumento desde febrero del 2024, tras subir 0.2% en agosto. Los productos energéticos, que se aceleraron 3.5%, representaron dos tercios del aumento de los precios.

Los precios de los servicios al por mayor se mantuvieron sin cambios tras caer 0.3% en agosto, cuando se redujeron los márgenes comerciales. La disminución de los márgenes comerciales había sugerido que los mayoristas estaban absorbiendo parte de los aranceles generalizados del presidente de EU, Donald Trump, sobre los productos importados.