México enfrenta la incertidumbre internacional con una base económica sólida: SHCP

ancún Q. Roo. México enfrenta la incertidumbre internacional que se vive en la actualidad con una base económica sólida, consideró Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, el titular de la hacienda pública destacó, como en ocasiones anteriores, la solidez de las finanzas públicas, las cuales se encuentran aún en un proceso de consolidación fiscal ante el elevado endeudamiento que se tuvo en el 2024.

“En un entorno internacional marcado por episodios de volatilidad financiera, presiones inflacionarias y ajustes en las condiciones monetarias globales, la economía mexicana ha mantenido estabilidad y resiliencia. Y apunta en el 2026 a un crecimiento sólido”, dijo ante los banqueros.

Las expectativas de Hacienda es que la economía mexicana crezca entre 1.8 y 2.8% este año, luego de la expansión de apenas 0.8% que se reportó en el 2025.

“Uno de los pilares de la fortaleza de nuestra economía ha sido la conducción responsable de las finanzas públicas. La deuda pública se mantiene en niveles sostenibles, y con una estructura que privilegia instrumentos de largo plazo y tasas fijas, financiada sobre todo en el mercado doméstico, permitiendo que las principales agencias calificadoras internacionales sostengan el grado de inversión de la deuda del país, reafirmando la confianza en la solidez de sus finanzas públicas y en la conducción responsable de la política económica”, dijo.

Al cierre del año pasado, la deuda pública ampliada, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, cerró en un nivel histórico de 52.6% del PIB. En tanto, los RFSP se ubicaron en 4.8% del PIB, mayor al nivel que se tenía proyectado de 3.9 por ciento.

Otros motores mencionados por el funcionario son: que México mantiene una posición externa sólida, mostrada por los altos niveles de reservas internacionales, así como instituciones económicas sólidas y el buen comportamiento del mercado laboral.

“En conjunto, estos indicadores muestran que México cuenta hoy con una base económica sólida, que permite enfrentar el entorno internacional con estabilidad, pero, sobre todo, mirar hacia adelante: porque la estabilidad es una condición que permite impulsar la inversión productiva, fortalecer el crecimiento y ampliar oportunidades”, declaró.