Sheinbaum envía iniciativa para regular inversiones desntinadas a obras estratégicas

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para crear la “Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”, con el fin de regular los mecanismo de inversiones públicas y privadas que se hagan para las obras estratégicas del Estado.

Cabe destacar que con esta reforma también se busca dar certeza jurídica al “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030”, presentado por la presidenta el pasado 3 de febrero, y el cual tiene como objetivo la creación de esquemas financieros para aumentar las inversiones en infraestructura a través una mezcla de recursos públicos y privados, donde el gobierno tienen la rectoría. Tan sólo para 2030 se busca una inversión histórica de 5.6 billones de pesos para las obras estratégicas del gobierno.

A través de este proyecto, la mandataria mexicana reconoce que la inversión privada se integra como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado.

Es así que al expedir un marco normativo de 141 artículos, va por regular las inversiones destinadas al desarrollo de infraestructura con bienestar; además de “crear vehículos de coordinación en inversiones, que servirán para canalizar recursos a través de mecanismos de inversión, co-inversión y financiamiento, en los que participen de manera conjunta y coordinada los sectores público, privado y social”.

Además de mecanismos para regular los contratos de inversión estratégica, al tiempo que se instaura el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, como el órgano consultivo de carácter permanente, sin personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México.

Asimismo, plasma que la participación del sector público en los esquemas de participación mixta podrán ser mayoritaria, minoritaria o paritaria, directa o indirecta, conforme a las características, necesidades y viabilidad de cada proyecto, sin que se establezcan porcentajes obligatorios.

Añade que los proyectos para el desarrollo con bienestar deberán celebrarse por tiempo determinado, permitiendo la amortización financiera de las inversiones.

También se plantea un Esquema de Participación Mixta en el que el interesado y el sector privado o social, o ambos, participan conjuntamente en el financiamiento, desarrollo, construcción, operación, mantenimiento, rehabilitación, prestación de servicios, o en conjunto, de proyectos para el desarrollo con bienestar, en el que comparten riesgos, costos, inversiones y beneficios conforme al interés de participación.

No obstante, la participación del interesado en proyectos para el desarrollo con bienestar bajo esquemas de participación mixta deberá ser aprobada por el Consejo de Planeación Estratégica.

Asimismo, dicho consejo también tendrá la facultad de elegir los Proyectos para el desarrollo con bienestar, que pretendan formar parte de los mecanismos de inversión o financiamiento, “sin que dicha determinación implique autorización alguna en materia presupuestaria, financiera o de deuda”.

Mientras que el Ejecutivo Federal podrá otorgar estímulos fiscales para fomentar los proyectos para el desarrollo con bienestar.

Aunado a la expedición de esta ley, la mandataria también envió modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria, para incorporar la definición de Proyectos para el Desarrollo con Bienestar, establecer la obligación para las dependencias y entidades que participen de los apoyos o beneficios de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, de proporcionar información a la Secretaría que permita reflejar adecuadamente los registros presupuestarios y la valuación de los pasivos y activos financieros y no financieros.