Pedidos de subsidio por desempleo en EU aumentan mientras mercado laboral se debilita

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, en consonancia con el debilitamiento de las condiciones del mercado laboral.

Según informó el jueves el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 8,000 casos, a una cifra desestacionalizada de 237,000, en la semana finalizada el 30 de agosto. Los economistas consultados por Reuters esperaban 230,000.

El crecimiento del empleo ha pasado a una velocidad de estancamiento, mientras los economistas culpan a los amplios aranceles de importación del presidente Donald Trump y a una represión de la inmigración que está obstaculizando la contratación en obras de construcción y restaurantes.

El gobierno informó el miércoles que había más personas desempleadas que puestos disponibles en julio por primera vez desde la pandemia del Covid-19. El "Libro Beige" de la Reserva Federal también señaló que "las empresas se mostraron reacias a contratar trabajadores debido a la debilidad de la demanda o a la incertidumbre".

El número de personas que recibieron prestaciones tras una semana inicial de ayuda se redujo en 4,000, a 1.94 millones, durante la semana que finalizó el 23 de agosto, según mostró el informe de solicitudes.

Los datos sobre las solicitudes de subsidio no influyen en el informe sobre el empleo de agosto, que se publicará el viernes, ya que quedan fuera del periodo de encuesta.

Un sondeo de Reuters entre economistas espera que el informe de empleo muestre que las nóminas no agrícolas aumentaron en 75,000 puestos de trabajo en agosto, tras aumentar en 73,000 en julio.

El aumento del empleo ha sido de una media de 35,000 puestos de trabajo al mes en los últimos tres meses, frente a los 123,000 del mismo periodo de 2024, según informó el gobierno en agosto. Se prevé que la tasa de desempleo suba a 4.3% desde el nivel de 4.2% de julio.