Los datos sobre contratación en el sector privado estadounidense pintaron un panorama sombrío del mercado laboral en la mayor economía del mundo, especialmente entre las pequeñas empresas.

El informe reveló que las empresas estadounidenses eliminaron 32,000 puestos de trabajo en noviembre, según la empresa de nóminas ADP, en una caída sorprendente que reforzará las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de la próxima semana.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), ha estado promocionando la buena salud de la economía, y las previsiones habían pronosticado erróneamente que los datos mensuales mostrarían un aumento neto del empleo.

“La contratación ha sido irregular últimamente, ya que los empleadores se enfrentan a unos consumidores cautelosos y a un entorno macroeconómico incierto”, afirmó la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

“Aunque la desaceleración de noviembre fue generalizada, estuvo liderada por un retroceso entre las pequeñas empresas”.

Se esperaba que los datos de ADP mostraran la creación de 20,000 nuevos empleos, según un consenso de analistas revisado por Briefing.com.

“Ya no se trata de un mercado laboral con poca oferta de empleo, sino de un mercado laboral en el que se contrata y se despide”, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

Los únicos sectores que siguen contratando son la hostelería y la sanidad. Si no quieres trabajar en un bar o en el sector sanitario, no tienes suerte.

Mientras que los establecimientos medianos y grandes agregaron 90,000 empleos el mes pasado, los establecimientos pequeños perdieron 120,000 puestos de trabajo, según ADP.

Long describió a las pequeñas empresas como las más afectadas por la avalancha de anuncios arancelarios de Trump, y agregó que el informe de ADP apunta a la posibilidad de una mayor debilidad en el futuro.

“Es probable que el mercado laboral se mantenga en fase de arranque durante el primer semestre del 2026 hasta que haya más certeza sobre los aranceles y más confianza entre las empresas para comenzar a contratar nuevamente”, dijo Long.

Falta de información

Cuando la Fed se reúna la próxima semana, se verá obligada a prescindir de aportaciones influyentes para evaluar la política monetaria.

El Departamento de Trabajo no publicará los datos de empleo de octubre y ha pospuesto la lectura de noviembre hasta el 16 de diciembre, después de la fecha de decisión de la reunión de la Fed del 10 de diciembre.

El banco central estadounidense también se enfrenta a una escasez de datos sobre precios al consumidor.