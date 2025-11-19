Inflación en UK se desaceleró en octubre

La tasa de inflación anual de Reino Unido se desaceleró en octubre, según datos oficiales publicados ayer 19 de noviembre, lo que supuso un alivio para el atribulado gobierno laborista una semana antes de dar a conocer su último presupuesto.

El índice de precios al consumo subió 3.6% en los últimos 12 meses, frente a 3.8% registrado en septiembre, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por su sigla en inglés) en un comunicado.

El presupuesto anual, que se presentará el 26 de noviembre, incluirá aumentos de impuestos, ya que el Partido Laborista, muy por detrás en las encuestas, pretende reducir la deuda pública y financiar la inversión en servicios públicos.

Buenas noticias

“Esta caída de la inflación es una buena noticia para los hogares y las empresas de todo el país, pero estoy decidida a hacer más para bajar los precios”, afirmó la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

“Por eso, en los presupuestos de la próxima semana tomaré las decisiones justas para cumplir con las prioridades de la ciudadanía de reducir las listas de espera del NHS (Servicio Nacional de Salud), disminuir la deuda nacional y bajar el costo de la vida”, añadió.

La ONS afirmó que la desaceleración de la inflación en octubre, en línea con las expectativas de la mayoría de los analistas, se debió a que los precios del gas y la electricidad subieron menos que el año anterior. Esto se vio parcialmente compensado por el aumento de los precios de los alimentos.

Los analistas afirmaron que la caída de la inflación probablemente llevaría al Banco de Inglaterra a recortar su tasa de interés principal en diciembre, aunque su próxima decisión política también podría depender de los resultados del presupuesto.

Los datos de ayer siguen a las cifras oficiales de la semana pasada, que mostraron una desaceleración de la economía británica en el tercer trimestre.

El Partido Laborista del primer ministro, Keir Starmer, ha tenido dificultades para lograr un crecimiento constante de la economía británica desde que volvió al poder en julio del 2024, tras 14 años de gobierno del Partido Conservador.

Muchos economistas achacan el débil crecimiento a la decisión de Reeves de aumentar los impuestos a las empresas en su primer presupuesto del año pasado.

“Ahora todas las miradas se centran en el presupuesto” de la próxima semana, señaló Isaac Stell, analista de la gestora de inversiones Wealth Club.

“Dado que la esperada austeridad fiscal en forma de incrementos de impuestos es un hecho consumado, los responsables políticos del Banco de Inglaterra estarán muy atentos para ver cómo afectan estas medidas al crecimiento y a la demanda. El banco central está dispuesto a aplicar un recorte de tasas antes de Navidad.