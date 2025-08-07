Gobierno ha transferido a Pemex 95,000 mdp al primer semestre

El gobierno federal ha destinado 95,000 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el primer semestre del año, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a junio de este año se mostró que estas transferencias, vía la Secretaría de Energía (Sener) fueron parte de la línea presupuestaria que se le aprobó a la petrolera para este año, que asciende a 136,000 millones de pesos.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, la administración de Claudia Sheinbaum ha destinado 42% menos en transferencias a la petrolera.

De esta manera, se ocupó casi 70% de esta línea presupuestal, la cual es una de las formas de financiamiento del gasto aprobado para este año a la petrolera que asciende a 464,255 millones de pesos.

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que el gasto aprobado para Pemex no especifica que se vayan a recibir transferencias. “No es un gasto extra, es un ingreso extra que sostiene el gasto de Pemex”.

Recordó que el gasto de la petrolera, la más endeudada a nivel mundial, debe solventarse por los recursos propios que genera Pemex, que consigue a través de la venta del petróleo, así como otras actividades y ventas de activos.

“Como es una empresa paraestatal, Pemex sólo puede gastar, en teoría, lo que obtiene de ingresos por sus propios medios”, agregó el analista.

La línea presupuestaria para las transferencias de Pemex, que empezó a implementarse en el 2024 y seguirá el siguiente de año, es un mecanismo con el cual el gobierno apoya a la petrolera, cuya deuda al cierre del primer semestre del año fue de 98,800 millones de dólares, equivalente a alrededor de 1.8 billones de pesos.

De la deuda, 80% está denominada en dólares estadounidenses, mientras que 10% en moneda nacional y lo restante en euros, francos suizos, libras, yenes y UDIS.

Más para Pemex, menos para el erario

De acuerdo con la organización México Evalúa, las transferencias a Pemex hacen que, a su vez, el gobierno reciba menos ingresos petroleros, afectando así al erario.

“Los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron 128,100 millones de pesos para junio del 2025; pero el Gobierno le devolvió 95,000 millones vía transferencias. Así, el Estado terminó con ganancias de sólo 33,100 millones de pesos”, aseveró.

Los 95,000 millones de pesos que se transfirieron a Pemex ayudaron a que la petrolera pagara 494,400 millones de pesos en amortizaciones en el primer semestre del año.

De esta manera, los ingresos petroleros totales –considerando los del gobierno y Pemex– dejaron al erario 442,901 millones de pesos, una caída de 22.2% en comparación anual, además de ser 210,719 millones de pesos menos de lo programado.

Un nuevo rescate para Pemex

El martes pasado, la SHCP, Sener y Pemex presentaron un Plan Estratégico para, nuevamente, rescatar la petrolera ante su situación financiera, que ha estado en la mira de calificadoras y ha hecho que se necesite del apoyo del gobierno federal en diversas ocasiones, a través no sólo de transferencias, sino de también de reducción de su carga fiscal.

Este plan busca impulsar un fondo de 250,000 millones de pesos para proyectos de inversión de la petrolera, con lo cual pese a que aún necesitaría del apoyo del gobierno éste y el siguiente año, ya para el 2027 sería autosuficiente.

De esta manera, la deuda pasaría de 105,800 millones de dólares corrientes a 77,300 millones de dólares para el cierre del 2030.

“La estrategia integral de capitalización y financiamiento incluida en el plan que hoy presentamos resuelve los retos estructurales de la empresa pública”, dijo el martes Edgar Amador Zamora, titular de Hacienda.

Con el Plan de Estratégico se busca que para el cierre del 2030 la deuda de Pemex disminuya 30% en comparación con el 2018.

“Durante el 2025 y el 2026, Pemex va a requerir el apoyo de Hacienda para hacer frente a sus requerimientos financieros, estimando que en el 2027, con el plan operativo y el incremento en ingresos, se garantice un balance operativo positivo para cumplir con los compromisos. Los recursos liberados se destinarán a las actividades más rentables y se mantendrán los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Estamos construyendo el futuro de la empresa”, dijo por su parte Luz Elena González, secretaria de Energía.

Asimismo, la petrolera mexicana reactivará campos maduros mediante contratos mixtos con privados. En total, se plantearon 21 contratos mixtos que se desarrollarán al 2035.

Además, buscará explotar el gas natural de sus yacimientos no convencionales, los cuales suelen desarrollarse a través de técnicas de fractura hidráulica, conocidas como fracking.