Gobierno de Trump pide calma ante alza del petróleo pero empresarios son escépticos

Un alto funcionario de la administración Trump afirmó el lunes que las repercusiones de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía serán "temporales", una opinión que no comparten muchos empresarios reunidos en la mayor cita mundial de la energía, en Texas.

La ciudad estadounidense de Houston acoge hasta el viernes la CERAWeek, un foro que reúne a 10,000 directivos y actores de un sector sacudido por la guerra y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El gobierno estadounidense de Donald Trump, comprometido en el conflicto contra Irán junto a Israel, se enfrenta a la muy impopular subida de los precios en las gasolineras a pocos meses de las elecciones de medio mandato. Pero estas perturbaciones son "temporales", argumentó el lunes el secretario de Energía, Chris Wright, en la apertura del evento, ante un auditorio repleto.

Un poco más tarde, en una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, Wright se dirigió al "pueblo estadounidense": "Estamos atravesando actualmente turbulencias a corto plazo, pero las ventajas a largo plazo serán enormes. Piensen en los próximos años y décadas para ustedes y sus hijos: verán un mundo mucho mejor".

Añadió que el gobierno hace "todo lo posible para mitigar estas perturbaciones". Entre las medidas tomadas, Estados Unidos suspendió parte de las sanciones impuestas al petróleo ruso e iraní destinadas a secar las fuentes de ingresos de esos países.

Prácticamente al mismo tiempo, Trump aseguraba desde Florida que Estados Unidos estaba negociando el fin de las hostilidades con responsables iraníes no identificados, lo que hizo caer de inmediato los precios mundiales del petróleo en más de un 10%.

"Reconstruir las reservas"

Grandes dirigentes del Golfo cancelaron su participación en CERAweek debido a la guerra, entre ellos, los de los gigantes nacionales saudí (Saudi Aramco) y emiratí (Adnoc).

No obstante, el magnate petrolero Sultan Al Jaber, director general de Adnoc, Sultan Al Jaber, envió un mensaje de video que contrastó con el tono tranquilizador de los estadounidenses.

El bloqueo de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán constituye un "terrorismo económico contra todos los países", declaró. "No debemos permitir que ningún país tome Ormuz como rehén, ni ahora ni en el futuro", añadió.

El máximo responsable de la petrolera estadounidense Chevron, Mike Wirth, consideró que los mercados de la energía tendieron a subestimar el impacto del conflicto al apostar por una resolución rápida.

"Asia, en particular, se enfrenta a preocupaciones reales respecto al suministro" de petróleo y productos derivados, señaló. Incluso después del fin del conflicto, "hará falta tiempo para reconstruir las reservas", advirtió también, a lo que se sumarán los plazos necesarios para la reparación de las infraestructuras dañadas.

Patrick Pouyanné, director ejecutivo del grupo francés TotalEnergies, predijo precios del gas "muy elevados de aquí al verano" boreal si no se reabre el estrecho de Ormuz, y anticipó que Europa necesitaría mucho gas para llenar sus reservas de cara al invierno.

Adiós eólica, hola petróleo

El inicio del CERAweek estuvo además marcado por el anuncio de que TotalEnergies recuperará del gobierno estadounidense cerca de 1.000 millones de dólares para compensar el abandono de sus dos concesiones de proyectos de parques eólicos marinos en Estados Unidos.

El gigante energético francés dijo que reinvertirá esta suma en energías fósiles en el país, especialmente en un proyecto de gas natural licuado (GNL), uno de los ejes principales de desarrollo del grupo.

Durante el gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), Estados Unidos había acelerado el avance de la construcción de parques eólicos como parte de su lucha contra el cambio climático, pero Trump dio marcha atrás a la iniciativa.

Según Trump, los parques eólicos afean el paisaje y producen electricidad cara. Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, ha reactivado la explotación del carbón y fomentado la del petróleo y el gas.

En Houston, el director ejecutivo de TotalEnergies afirmó que la eólica marina "no es el método más barato para producir electricidad" en Estados Unidos. "Este gobierno cree en las realidades energéticas, no en los fantasmas climáticos", aseveró de su lado el secretario del Interior de Trump, Doug Burgum.