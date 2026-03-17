Gobierno compensará el aumento en el precio del diésel: C. Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno compensará el aumento en el precio del diésel a fin de contener la inflación en México.

“Pero hay un procedimiento para evitar que dañe la economía, o sea, que haya inflación. El objetivo es que no suba la inflación. Y para que no suba la inflación se hace un cálculo de cuánto disminuye el impuesto para compensar lo que sería el aumento de los precios del diésel, producto del incremento del precio internacional’’.

A pregunta expresa sobre si habrá incentivos fiscales al diésel, cuyo precio promedia 28 pesos por litro, durante la conferencia de prensa matutina habitual en Palacio Nacional respondió que ya existen.

“Hay un incentivo también del (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) IEPS para que no aumente más el precio del diésel. Entonces, también se tiene que revisar con los gasolineros.

“No vamos a hacer un acuerdo voluntario como (en) el caso de la gasolina, pero sí que no vayan a aumentar de más, para que el subsidio no represente algo que tiene que ver con la ganancia de los gasolineros’’, expresó.

En México, comentó, los precios de los combustibles se rigen con el rango del precio internacional.

“Hay algo importante que se debe saber: México, aunque produce las gasolinas y el diésel, sus precios son los precios internacionales.

“Entonces, por supuesto que el costo de producción puede ser menor que lo que está el costo internacional, pero de todas maneras se mide con los precios internacionales’’, precisó.

Desde anteayer, la mandataria mexicana anunció que “para compensar el incremento en el precio del petróleo a nivel internacional y de las gasolinas, siempre hay una compensación con el IEPS’’.