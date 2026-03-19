Gasolina Premium y diésel se venden en más de 30 pesos en algunos municipios del país por conflicto en Irán

La gasolina Premium y el ciésel llegan a venderse en más de 30 pesos por litro en algunos municipios del país, esto ante el repunte del precio internacional del petróleo por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La gasolina Premium llega a venderse este jueves 19 de marzo en 31.24 pesos por litro en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, según datos de la plataforma de monitoreo de precios PETROIntelligence.

En Los Cabos, Baja California Sur, la gasolina roja llega a venderse en 30.01 pesos por litro, y en Santa María Tonameca, Oaxaca, en 30 pesos por la misma unidad. Son los tres municipios del país en donde la gasolina Premium se vende más cara.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina Premium se ubica este jueves en 27.05 pesos, lo cual representa un incremento 5% o 1.35 pesos en las casi tres semanas que lleva la guerra en Irán.

Diésel, en casi 34 pesos por litro

Por otro lado, el diésel llega a venderse este jueves hasta en 33.95 pesos por litro en Comondú, Baja California Sur, según datos de la misma plataforma, siendo el municipio en donde más caro se vende dicho combustible.

En Salamanca, Guanajuato, el diésel se vende hasta en 32.99 pesos por litro; en Cuautitlan Izcalli, Estado de México, se llega a vender en 31.75 pesos, y en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, hasta en 31.62 pesos por la misma unidad.

El precio promedio a nivel nacional del diésel este jueves era de 28.48 pesos, con lo cual ha subido 8% o 2.10 pesos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

¿Cuáles son los precios más altos de la Magna?

La gasolina regular o Magna llega a venderse hasta en 29.99 pesos por litro en Tultepec, Estado de México, en una estación de servicio ubicada en el Circuito Exterior Mexiquense, siendo el precio más alto del que se tiene registro en el país.

En Tarímbaro, Michoacán, la Magna llega a venderse hasta en 28.15 pesos; en Salamanca, Guanajuato, en 27.99 pesos; en Talpa de Allende, Jalisco, en 27.50 pesos, y en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, hasta en 27.49 pesos por litro.

Cabe resaltar que desde hace más de un año está vigente un pacto voluntario entre el gobierno y el sector gasolinero para que la Magna se venda a menos de 24 pesos por litro a nivel nacional.

Gracias a ello, el incremento del precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna desde el inicio de la guerra ha sido menor que el de los otros dos combustibles, pues apenas ha subido 0.84% o 20 centavos, vendiéndose este jueves a 23.76 pesos por litro.

¿Por qué están tan caros los combustibles?

Desde el inicio de la guerra en Irán, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte ha repuntado 47%, pasando de 72.87 dólares por barril antes del inicio del conflicto (el sábado 28 de febrero) a 106.82 dólares este jueves 19 de marzo.

Esto ha provocado un incremento en los precios a nivel nacional (en algunos estados más que en otros) de las gasolinas Magna, Premium y el diésel.

El petróleo se ha disparado a causa del bloqueo que se mantiene desde el inicio del conflicto del estrecho de Ormuz, un punto crucial para los mercados energéticos pues por él pasa el 20% de toda la oferta de petróleo y gas natural a nivel mundial.