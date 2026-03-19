FMI, preocupado por inflación mundial y producción ante la guerra

El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró ayer 19 de marzo, que vigila los efectos de la guerra en Irán sobre la inflación y la producción mundiales pero que, hasta el momento, ningún país se ha puesto en contacto con él para solicitar ayuda de emergencia relacionada con el conflicto.

“Si se prolonga, el aumento de los precios de la energía provocará un incremento de la inflación general”, afirmó Julie Kozack, portavoz principal del FMI, en una conferencia de prensa.

Kozack señaló que, si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares durante un año o más, el impacto estimado sobre la inflación mundial podría ser un aumento de hasta dos puntos porcentuales, con una caída de la producción de un punto porcentual, según “una regla general”.

Confirmó que el FMI “no ha recibido ninguna solicitud formal de financiamiento de emergencia”.

EU e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó una guerra que ha sumido a Medio Oriente en el caos y ha llevado a Teherán a bloquear la importante vía marítima del estrecho de Ormuz.

Alrededor de 20% del petróleo y el gas natural del mundo pasa por el estrecho, y la crisis ha provocado una escalada vertiginosa de los precios de la energía, con posibles repercusiones en la inflación a nivel mundial.

Ayer, el crudo Brent, referencia internacional, cotizaba en torno a los 110 dólares el barril, 52% más que antes de la guerra.

Kozack afirmó que los estados más vulnerables, económicamente, del mundo serían los primeros en sufrir las consecuencias.

“Tienen un margen de maniobra limitado, reservas limitadas, y todo ello en un contexto en el que las condiciones de financiamiento pueden estar volviéndose más difíciles para ellos”, afirmó.

Kozack destacó que el FMI sigue de cerca la evolución de los precios de las materias primas y las condiciones financieras mundiales a raíz de la guerra.

Subrayó que los países notarían los efectos de diversas maneras, especialmente en lo que respecta a los precios de las materias primas, dependiendo de la estructura de su economía.

Los precios de los alimentos constituyen otro motivo de preocupación.

“El envío de fertilizantes se ha visto interrumpido (debido al conflicto) y esto, junto con las interrupciones en el transporte, aumenta el riesgo de que se produzcan incrementos en los precios de los alimentos, que podrían ser considerables, una vez más, dependiendo de la duración y la intensidad”, afirmó.

BCE mantiene tasas y vigila

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), mantuvo ayer las tasas de interés sin cambios, pero señaló que sigue de cerca los riesgos para el crecimiento y la inflación derivados del aumento de los precios del petróleo y que está dispuesto a actuar si es necesario.

La tasa de interés de referencia del BCE se ha mantenido en 2.0% desde junio.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, lanzó una severa advertencia sobre que el mundo está sufriendo una “grave crisis” a causa de la guerra, y afirmó que esto ha “aumentado considerablemente la incertidumbre sobre las perspectivas”.

Asimismo, rebajó su previsión de crecimiento para el 2026 de 1.2% de diciembre a 0.9 por ciento.