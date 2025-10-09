FMI aprueba tercera revisión de acuerdo con Ecuador y desembolsa 600 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves que Ecuador superó la tercera revisión de su programa de crédito y por ello tendrá acceso a otros 600 millones de dólares.

En 2024, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a cuatro años para el país latinoamericano.

En julio anunció que esa línea de crédito aumentaba de 4,000 a 5,000 millones de dólares, y ahora autoriza el "acceso inmediato" a 600 millones de dólares.

"El PIB real se está recuperando más rápido de lo esperado, impulsado por una demanda interna más fuerte y exportaciones no petroleras récord. El saldo de la cuenta corriente sigue registrando superávits considerables, respaldando un aumento adicional en las reservas internacionales", explicó el comunicado del FMI.

"Las autoridades continúan avanzando significativamente en la implementación de su plan de reforma económica respaldado por el acuerdo EFF. Todos los criterios cuantitativos de rendimiento establecidos para finales de agosto de 2025 se cumplieron, algunos con márgenes significativos", añadió.

En abril, el FMI previó que la economía ecuatoriana crezca 1.7% este año.