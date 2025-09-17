Buscar
El Economista
Economía

Lectura 1:00 min

La Fed está en proceso de deshacerse del 10% de su plantilla: Jerome Powell

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos explicó que "al final" del proceso de recortes, la plantilla del banco central se ubicará donde estaba hace una década.

main image

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.Reuters

Reuters

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central de Estados Unidos está experimentando una notable reducción en el personal que trabaja en la institución.

El funcionario dijo en rueda de prensa que el banco central está actualmente en proceso de deshacerse del 10% de su personal y que "al final de eso" la plantilla de la Fed estará donde estaba hace una década.

Sobre la posibilidad de reformar la Fed, Powell dijo que "ciertamente estamos abiertos a críticas constructivas y a formas de hacer mejor nuestro trabajo", pero se mostró contrario a la necesidad de una revisión formal del banco central.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete