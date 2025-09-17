La Fed está en proceso de deshacerse del 10% de su plantilla: Jerome Powell

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central de Estados Unidos está experimentando una notable reducción en el personal que trabaja en la institución.

El funcionario dijo en rueda de prensa que el banco central está actualmente en proceso de deshacerse del 10% de su personal y que "al final de eso" la plantilla de la Fed estará donde estaba hace una década.

Sobre la posibilidad de reformar la Fed, Powell dijo que "ciertamente estamos abiertos a críticas constructivas y a formas de hacer mejor nuestro trabajo", pero se mostró contrario a la necesidad de una revisión formal del banco central.