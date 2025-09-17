La Fed recorta su tasa de interés en 25 puntos base; Miran, propuesto por Trump pide baja de 50 puntos

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por su sigla en inglés) recortó la tasa en 25 puntos base, para dejarla en un rango entre 4% y 4.25 por ciento.

La decisión del recorte fue tomada por unanimidad por los miembros de la Fed pero dividida en lo que respecta al tamaño del ajuste, pues uno solo de los 12 miembros, el gobernador de reciente ingreso, Stephen I. Miran solicitó una reducción de 50 puntos.

Como se recordará, Miran era consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien apenas el martes 16 de septiembre prestó juramento como gobernador de la Fed tras ser aprobado por el Senado de aquel país.

El mercado ya tenía descontado un ajuste de esta magnitud, apoyándose en las señales emitidas por miembros del FOMC, particularmente por el presidente de la Fed, Jerome Powell. Con esta decisión, el banco central de Estados Unidos termina la pausa de ocho meses en el ciclo de recortes que inició en septiembre del año pasado.

Ciclo en el que han rebajado la tasa desde el rango histórico al que llegó, cuando estaban tratando de restar presión en la inflación, cuando estuvo entre 5.25% y 5.50 por ciento.

En breve inicia la conferencia del presidente Jerome Powell donde dará más detalles sobre la decisión de política monetaria.

INFORMACIÓN EN PROCESO...