La economía de la eurozona siguió expandiéndose a paso de tortuga en agosto

La economía de la zona euro siguió expandiéndose a paso de tortuga en agosto, ya que el menor crecimiento de los servicios contrarrestó la mejora de la producción manufacturera, a pesar del primer aumento de los nuevos pedidos globales desde mayo del año pasado, según mostró una encuesta ayer 03 de septiembre.

El índice HCOB compuesto de gestores de compras (PMI) de la zona euro, elaborado por S&P Global, subió a 51 puntos en agosto, frente a los 50.9 puntos de julio, lo que supone un máximo de 12 meses, aunque sigue indicando un crecimiento modesto. El umbral de 50 puntos separa el crecimiento de la contracción.

Los nuevos pedidos en el conjunto de la economía aumentaron por primera vez desde mayo del 2024, aunque solo ligeramente, ya que la demanda interna compensó la caída de los pedidos de exportación, que disminuyeron al ritmo más rápido desde marzo.

Entre las principales economías de la zona euro, la española sigue siendo la que mejores resultados obtiene a pesar de la moderación del crecimiento, seguida de Italia, que registró una ligera aceleración. La expansión de Alemania se ralentizó, mientras que Francia se mantuvo en territorio de contracción, aunque su PMI subió a un máximo de 12 meses de 49.8 puntos.

“Ir en bicicleta demasiado despacio puede hacer que uno se vuelque. Ese es el riesgo al que se enfrenta la zona euro. Si bien la economía ha estado creciendo desde principios de año, el ritmo es dolorosamente lento”, dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

“Las tensiones políticas en Francia y España, la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EU) y los continuos problemas en el sector automotriz, clave para la economía, no están ayudando”. La UE y EU alcanzaron un acuerdo comercial a finales de julio, pero hasta ahora solo se ha aplicado el arancel básico de 15 por ciento.

El sector servicios, que domina la economía del bloque, vio ralentizarse el crecimiento a un ritmo marginal, con su PMI cayendo a 50.5 puntos en agosto desde el máximo de cuatro meses de 51 puntos en julio.

El sector manufacturero registró el mayor aumento de la producción en casi tres años y medio, lo que supuso un punto positivo en un panorama económico por lo demás moderado.

El crecimiento global del empleo se aceleró hasta su nivel más alto en 14 meses, con un aumento de las plantillas de las empresas de servicios, mientras que las fábricas siguieron reduciendo personal.

Las presiones sobre los precios se intensificaron en agosto.