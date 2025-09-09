Déficit previsto para 2026 es razonable si se destina a impulsar la economía mexicana: Vieyra

La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de un crecimiento económico del 2.3% para el año 2026 es mayor al pronóstico del mercado, pero resulta razonable, advirtieron expertos de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Coppel.

“Si bien la expectativa oficial es mayor a nuestro pronóstico, el mayor déficit propuesto, en 4.1% del PIB, podría dar un impulso adicional a la economía”, señalaron.

El pronóstico de crecimiento promedio que tiene el mercado, según la encuesta de Citi es 1.4% y el que tienen en Coppel está en 1.6 por ciento.

Al divulgar su análisis sobre el Paquete Económico 2026 que presentó la Secretaría de Hacienda, admitieron que “el proceso de consolidación fiscal avanza con menor celeridad” pero resulta razonable ante el contexto de debilidad estructural en la capacidad productiva, agravada por choques externos y la caída en los niveles de inversión.

De acuerdo con el equipo económico de Coppel, que lidera Arturo Vieyra, “la aceleración del crecimiento del PIB (…) constituye una condición indispensable para asegurar la suficiencia del ingreso tributario que actualmente representa la principal fuente de financiamiento público en contraste con la dependencia petrolera del pasado”.

Riesgos asociados al optimismo

En el análisis señalaron que “persisten riesgos relevantes asociados al optimismo en las proyecciones de crecimiento económico y en la recuperación de la producción petrolera, lo que podría derivar en una sobreestimación de los ingresos públicos y en consecuencia en presiones adicionales de gasto”.

“En este contexto, el éxito del programa de apoyo y rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) será determinante para la sostenibilidad de las finanzas públicas, dada la magnitud de los recursos fiscales comprometidos con la empresa productiva del estado”, señalaron.

Lo que puede acelerar al PIB

En entrevista aparte, Vieyra reconoció que su pronóstico para el PIB, en 1.6% para 2026, puede tener sesgo al alza si las políticas públicas evidencian un impacto más favorable a través del Plan México.

Reconoció la receptividad de la presidenta de México respecto de las observaciones que ha hecho el sector empresarial, un diálogo que no se tuvo en el sexenio anterior y que puede ser un impulsor del crecimiento.

Y admitió que un programa de vivienda podría dar frutos palpables, acelerando la construcción y el financiamiento.

Advirtió que otro factor que presiona a la baja al PIB son las remesas, que no sólo apuntalan al consumo. Pues una parte de esos dólares captados en México se utilizan para invertir en construcción de vivienda.