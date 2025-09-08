Gobierno de Sheinbaum anticipa crecimiento de 2.3% para el próximo año

El gobierno anticipa que el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzará el próximo año un crecimiento que fluctuará entre 1.8% y 2.8%, según los Criterios Generales de Política Económica 2026 presentados ante el Congreso en el Paquete Económico.

De acuerdo con las proyecciones del equipo económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezado por el secretario Édgar Amador Zamora, la economía registrará un crecimiento puntual de 2.3 % en el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Este supuesto de crecimiento que plantea la Secretaría de Hacienda para la actividad económica del año 2026, incorpora una corrección al alza sobre el 1.9% puntual que proyectaron ellos mismos en los Pre criterios divulgados en abril. Promedio que resultaba del rango estimado entre 1.5% y 2.5 por ciento.

La previsión ajustada para el PIB queda medio punto arriba de la expectativa promedio que tiene el consenso del mercado, recabado por la encuesta de Citi, que está en 1.4 por ciento.

Y está también lejos de las previsiones actualizadas por Banco de México y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que están en 1.1% y 1.4% respectivamente.

La economista para México en BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet explicó que como están más elevados que las expectativas del mercado, en caso de no alcanzarse puede convertirse en un elemento que genere cierta sobrestimación de ingresos.

Agregó adicionalmente que podrían pesar sobre la diferencia que ven para el déficit del 2026.