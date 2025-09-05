Crecimiento del empleo en EU se debilita bruscamente; tasa de desempleo sube a 4.3%

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4.3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando y respaldando la posibilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

Las nóminas no agrícolas sólo aumentaron en 22,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado al alza de 79,000 en julio, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían previsto un avance de las nóminas de 75,000, tras el incremento de 73,000 registrado en julio.

El recuento inicial de puestos de trabajo en agosto ha tendido a mostrar un sesgo débil, con revisiones posteriores que han mostrado fortaleza. Las estimaciones oscilaban entre la ausencia de empleo y la creación de 144,000 puestos.

El informe siguió a noticias de esta semana de que en julio había más personas desempleadas que vacantes por primera vez desde la pandemia del Covid-19.

El crecimiento del empleo ha pasado a una velocidad de estancamiento, con los economistas culpando a los amplios aranceles de importación del presidente Donald Trump y una represión de la inmigración que ha reducido la oferta de mano de obra. La debilidad del mercado laboral procede sobre todo de la contratación.

La tasa de desempleo aumentó desde el 4.2% de julio