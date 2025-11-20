Crece venta de viviendas usadas en Estados Unidos

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos (EU) aumentaron el mes pasado hasta alcanzar la tasa más alta desde febrero, según datos del sector publicados ayer, gracias a la caída de las tasas hipotecarias.

Las ventas de viviendas existentes repuntaron 1.2% en octubre con respecto al mes anterior, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). Esto situó la cifra en una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.1 millones.

“Las ventas de viviendas aumentaron en octubre a pesar del cierre del gobierno, ya que los compradores aprovecharon las bajas tasas hipotecarias”, afirmó en un comunicado el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun.

Se refería al cierre más largo de la historia de EU, que se produce cuando el Congreso no logra ponerse de acuerdo sobre el presupuesto, y que afectó a más de un millón de empleados públicos.

Yun espera que la desaceleración de los alquileres contribuya a aliviar la inflación y “anime a la Reserva Federal a seguir recortando las tasas y retirando su endurecimiento cuantitativo”.

“Esto contribuirá a atraer a más compradores al mercado, ya que la tasa de interés de la Reserva Federal tiene un impacto indirecto en las tasas hipotecarias”, afirmó Yun.

En comparación con el año anterior, las ventas de viviendas existentes en EU aumentaron 1.7 por ciento.

Las ventas de viviendas se han estancado en los últimos años debido al aumento de las tasas hipotecarias y a la escasez de oferta.

Sin embargo, las tasas hipotecarias fijas a 30 años se mantuvieron entre 6.2 y 6.3% en octubre, por debajo de los meses anteriores.

El precio medio de venta de las viviendas se situó en 415,200 dólares en octubre, por encima del nivel de septiembre, según la NAR.