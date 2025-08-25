Corredurías apuestan por un recorte de tasas de la Fed

Las principales corredurías, Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, esperan un recorte de 25 puntos base (pb) de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, tras el cambio de tono del jefe de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole hacia los crecientes riesgos en el mercado laboral.

Los comentarios de Powell en el simposio de Jackson Hole hicieron hincapié en un cambio en la función de reacción de la Fed, que ahora da más importancia a los riesgos del mercado laboral.

“Esta situación inusual sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando”, dijo Powell, advirtiendo que tales riesgos podrían materializarse rápidamente en forma de despidos y un repunte del desempleo.

En las notas publicadas el viernes tras el discurso de Powell, Barclays adelantó a septiembre del 2025 su recorte previsto para septiembre del 2026, diciendo que su discurso introdujo “un sesgo de flexibilización”.

“Powell dejó claro que la Fed tiene la intención de ofrecer un recorte de tasas de “ajuste fino” en septiembre a menos que los datos dicten lo contrario”, escribieron los economistas de BNP, dirigidos por Calvin Tse. BNP cambió su opinión que venía manteniendo desde hace tiempo de que la Fed se mantuviera a la espera.

Por su parte, tanto Macquarie como Deutsche Bank revisaron sus previsiones de recorte en septiembre y diciembre.