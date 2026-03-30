Indicadores del 30 de marzo al 3 de abril: Remesas y expectativas económicas

En una semana corta en los mercados en México por los feriados de Semana Santa, en el país se difundirán reportes sobre ingreso de remesas y perspectivas económicas del sector privado. En Estados Unidos, los analistas estarán atentos a las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y a la publicación de los informes sobre empleo y confianza del consumidor.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 30 de marzo: Perspectivas de la Fed

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed

Esta semana comienza con los resultados de la subasta de valores gubernamentales del Banxico. Este reporte permite conocer la demanda por deuda local, los montos y el nivel de las tasas adjudicadas. Refleja condiciones de liquidez, percepción de riesgo y expectativas sobre política monetaria.

En Estados Unidos destacan los comentarios de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que serán clave para los mercados porque ofrecer señales sobre la trayectoria de las tasas. Cualquier mención sobre la inflación o del conflicto en Oriente Medio será relevante para el mercado.

Martes 31 de marzo: Confianza del consumidor EU

Confianza del consumidor de la Conference Board de EU (marzo)

Encuesta JOLTS de ofertas de empleo de EU (febrero)

Inflación de la zona euro (marzo)

En Estados Unidos, destaca el martes la confianza del consumidor del Conference Board, que mostrará la percepción de los hogares sobre la economía, el empleo y sus ingresos. Niveles elevados sugieren mayor disposición al gasto, mientras que caídas anticipan desaceleración del consumo.

La encuesta JOLTS de ofertas de empleo permite evaluar la salud del mercado laboral estadounidense mediante el número de vacantes disponibles. El indicador es seguido de cerca por la Reserva Federal, ya que refleja las tensiones salariales y condiciones de demanda laboral en la economía.

En tanto, el dato de inflación en la zona euro proporcionará información relevante sobre la trayectoria de los precios y las presiones inflacionarias en una región clave para la economía global. El dato permite anticipar decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y evaluar el consumo en países europeos.

Miércoles 1 de abril: Remesas

Remesas con el exterior (febrero)

Encuesta de expectativas del sector privado (marzo)

Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (marzo)

Cambio en el empleo ADP en EU (marzo)

Ventas minoristas en EU (febrero)

PMI manufacturero de EU (marzo)

PMI manufacturero ISM de EU (marzo)

Inventarios de petróleo crudo en EU

A media semana en México destaca el dato de remesas con el exterior de febrero, que mostrará el flujo de ingresos provenientes de países como Estados Unidos. Se trata de un indicador fundamental para el consumo interno. Representa una fuente relevante de divisas y apoya el gasto de los hogares.

Por otra parte, la encuesta de expectativas del sector privado mostrará las previsiones de analistas sobre variables como inflación, crecimiento económico y tipo de cambio. Este reporte es relevante para evaluar el consenso del mercado y contrastarlo con las decisiones monetarias del banco central.

La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), en tanto, ofrecerá una lectura sobre la confianza, los pedidos y las expectativas del sector manufacturero. Sus datos permiten anticipar el comportamiento de la actividad económica, al reflejar la percepción de las empresas sobre demanda y entorno económico.

En Estados Unidos, destaca el reporte de empleo de ADP, que ofrecerá una estimación anticipada del crecimiento del empleo privado en marzo. Aunque no siempre coincide con las cifras oficiales, es una referencia anterior al reporte de nóminas no agrícolas y ayuda a evaluar el mercado laboral.

Además, las ventas minoristas mostrarán la evolución del consumo estadounidense, uno de los principales motores de la mayor economía. Un crecimiento sólido indicaría resiliencia del gasto, mientras que cifras débiles podrían sugerir una moderación en la actividad y modificar las expectativas.

El dato del PMI manufacturero ofrecerá una lectura preliminar de la actividad industrial en marzo. Niveles por encima de 50 puntos indican expansión, mientras que cifras por debajo sugieren contracción. Se trata de un indicador oportuno para evaluar al sector manufacturero y su impacto económico.

Además, el PMI manufacturero del ISM complementará esta visión del sector industrial con una metodología distinta. Se trata de un indicador ampliamente seguido por los mercados, ya que proporciona señales tempranas sobre producción, nuevos pedidos y empleo en la industria estadounidense.

Los inventarios de petróleo de la Administración de Información Energética completan la agenda del miércoles. Mostrarán los cambios en las existencias de crudo, con datos que influyen directamente en los precios del petróleo y permiten evaluar el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado.

Jueves 2 de abril: Subsidio por desempleo en EU

Mercados cerrados en México por feriados de Semana Santa

Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EU

Con un descanso de las actividades en México, el jueves sólo destacan las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Sus datos permiten estudiar la evolución semanal del mercado laboral. Un aumento sostenido de las solicitudes suele señalar un deterioro en el empleo.

Viernes 3 de abril: Desempleo en EU

Mercados cerrados en México por feriados de Semana Santa

Reporte oficial de empleo de Estados Unidos (marzo)

PMI de servicios de EU (marzo)

El reporte oficial de empleo de Estados Unidos, que incluye las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora, permite tener una visión integral del mercado laboral. Su evolución es clave para anticipar las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Por último, el PMI de servicios mostrará la evolución del sector terciario en marzo, que representa la mayor parte de la economía estadounidense. Un nivel por encima de 50 indicará expansión, siendo clave para evaluar el dinamismo del consumo y la actividad económica general en el país.