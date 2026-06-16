Brasil considera retirar estímulo a combustibles

Con el anuncio de la firma de un acuerdo para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán y la estabilización del precio internacional del petróleo, el gobierno federal de Brasil comenzó a considerar la retirada gradual o incluso el cierre del estímulo otorgado a través de subsidios al combustible, encontró Valor.

Si el precio del barril brent cae más significativamente, también se puede reevaluar la tasa temporal de 12% del Impuesto a la Exportación sobre los crudos del petróleo, ya que se creó una tributación para captar parte de los ingresos extraordinarios generados por los altos precios de la materia prima. El Impuesto a la Exportación tiene carácter reglamentario y puede ser cambiado por decreto.

Además, en este contexto, la votación sobre el proyecto de ley complementario (PLP) en curso en la Cámara de Diputados que permite la reducción de los impuestos sobre los combustibles en 2026 perdería sentido, ya que ya no habría necesidad de medidas adicionales. El gobierno, por lo tanto, trata de evitar la apreciación de la propuesta, cuyo proceso se vio obstaculizado por la inclusión de “jabutis” con alto impacto fiscal, como demostró Valor.

Dado el escenario internacional, la percepción dentro del equipo económico es que si el barril brent se estabiliza por debajo de 80 dólares, puede que no sea necesario renovar el programa de subvenciones.